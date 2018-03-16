Sony'nin PlayStation 4'ü ile rekabette zorlanan Microsoft, heyecan verici bir projenin eşiğinde. Oyuncuları Xbox kitlesinin ötesine taşıyacak olan proje ile kullanıcılar Microsoft konsollarına ihtiyaç duymadan, herhangi bir cihaz ile oyun oynayabilecek!

Microsoft Xbox grubu başkan yardımcısı Kareem Choudhry, verdiği bir röportajda yeni oyun servisine değindi: "Geçen yaz Phil Spencer (Microsoft Xbox grubu başkanı) bizden oyun bulutuna odaklanmış özel bir takım istedi. Sene sonunda ekibi ve organizasyonun yapısını oluşturmaya başladık. Dünyada 2 milyar oyuncu olacağına inanıyoruz ve hedefimiz her birine ulaşmak. Bunu yaparken de hangi cihazı kullanıyor olurlarsa olsunlar onlara içeriğin tamamını sunmanın yollarını arıyoruz."

Microsoft'un oyun bulutu projesi aktif olduğunda, aylık ücretler karşılığı, internete bağlı hemen hemen pek çok cihazdan bulut üzerinde oyun oynamak mümkün olacak. Kullandığınız sistemin eski olması, belli bir seviyeye kadar donanımı yetersiz olması sorun yaratmayacak zira kullanıcılar, bulut üzerinde bir makineye bağlanarak, o makinenin sistemi üzerinde oyunu oynayacaklar. Bu da kullanıcının sistemine işlemci ve RAM yükünden çok internet transferi yükü getirecek.

Proje yakın zamanda start alamayacak olsa da yakın zamanda oyunculuğun ve oyun konsollarının kabuk değiştirmesine neden olabilir.