"Hero" tişörtü için 5 yıla kadar hapis istemi

Cumhuriyet Savcısı Mahmut Arslan tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Baysal'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) propagandasını yaptığı iddia edilerek, 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin 13 Temmuz'da Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Gökhan Güçlü'nün üzerinde İngilizce "Hero (kahraman)" yazan tişörtle girdiği hatırlatıldı.

Sanık Güçlü'nün duruşmadan çıkarıldığı belirtilen iddianamede, bu olayın yazılı ve görsel basında geniş yer bulduğu, üzerinde "Hero" yazılan tişörtün terör örgütü FETÖ mensuplarınca propaganda aracı olarak kullanılmaya başlandığı iddia edildi.

ANLAMINI BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

İddianamede ifadesine yer verilen Baysal, Polatlı davasında yargılanan amcası eski astsubay Halil İbrahim Baysal'ın duruşmasını izlemek için mahkemeye geldiğini, bir mağazadan satın aldığı tişörtün üstündeki yazının ise ne anlama geldiğini bilmediğini söyledi. Baysal, söz konusu tişörtü, Muğla'da yaşanan "Hero olayı"ndan önce aldığını, gözaltına alındığı güne kadar birçok kez giydiğini ifade etti.

Sanık Baysal hakkında "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte FETÖ/PDY'nin propagandasını yaptığı" iddia edilerek 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesince 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İlk duruşma, Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 Şubat 2018'de görülecek.

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