Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Rusya, Çin ve İran'a gidecek vatandaşlarına, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarların içindeki bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından okunduğunu ve kopyalandığını öne sürerek telefon ve bilgisayarlarda kesinlikle hassas bilgi ve belge bulundurulmamasını istedi. Hollanda, bürokratlara seyahat öncesi güvenlik duvarı yükseltilmiş yeni telefon verecek.
Hollanda Dışişleri Bakanlığı, ticari ve ekonomik temaslarda bulunmak için Başbakan Mark Rutte ile birlikte Çin'e gidecek 165 şirket ile bürokratlara yönelik bir uyarı mektubu gönderdi. Mektupta, siber casusluğa karşı alınacak önlemler sıralandı. Başbakan Rutte ile Çin'e gidecek bürokratlar ise, önemli bilgiler içeren metinlerin bilgisayar çıktısını alarak, bu kağıtları yanlarından hiç ayırmadıkları şifreli çantalarda taşıyacak.
Volkskrant gazetesine konuşan hükümet yetkilisi, "Acı ama siber casusluk konusundaki uyarılar NATO müttefikimiz Türkiye ile Rusya ve İran için de geçerli olacak" dedi.
Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı ve Türkiye için de geçerli olduğu belirtilen uyarı listesindeki öneriler şöyle:
- Yanınıza 'temiz' bir telefon ve dizüstü bilgisayarı alın. Güvenlik yazılımını güncelleyin.
- Cihazda sadece gerçekten ihtiyacınız olan bilgileri koyun. Geri kalanını silin.
- Otel odalarındaki kilitli dolaplar, bilgisayarınızdaki dosyaların okunmasını engellemez.
- Cihazlarınızdaki Bluetooth işlevini tamamen devre dışı bırakın.
- Dizüstü bilgisayarınızı bir açılış şifresi ve bir hesap şifresi ile sabitleyin.
- Sabit diskinizin şifreleme yazılımı ile korunduğundan emin olun.
- Hediye olarak verilen taşınabilir bellekleri (USB) kullanmayın.
- Bu ülkelere gelmeden önce Hollanda telefonunuzu kapatın.
- Varışta yerel hazır kartlı yeni bir cep telefonu alın, ayrılırken kartın imha edilebilirsiniz
- Telefon konuşmaları ve Metin mesajları başta Çin olmak üzere bu ülkelerde hükümet tarafından takip ediliyor. Bu ülkelerde WhatsApp ya da interneti kullanmakta ısrar ediyorsanız, gitmeden VPN bağlantısı kurun. VPN, yazışmalarınızda güvenli bir tünel oluşturacaktır. Güvenle kullanabilmeniz için, ayrılmadan önce telefona ve dizüstü bilgisayara bir VPN bağlantısı kurun.
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