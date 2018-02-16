Hollanda, dünyanın okyanusta yüzen ilk güneş enerjisi santralinin yapımı için düğmeye bastı. Tesisin okyanusta kurulmasının nedeni ise ülkede bu boyutlarda büyük bir tesis kurmak için uygun yer olmaması.

41.500 km'lik yüz ölçümüyle, Türkiye'nin yaklaşık yirmide biri boyutunda olan Hollanda, güneş enerjisi tesisi kurmak için okyanusu tercih etmek zorunda kaldı. İlk etapta Lahey kıyılarının 9 mil açığında 30 metrekarelik bir alanda test uygulaması yapılacak olan santralde her şey yolunda giderse, 2021 yılına kadar boyutları 2500 metrekareye çıkarılacak.

Daha önce Çin'de büyük göllerde benzerlerine rastlanan yüzen güneş enerjisi santrali, açık denizde kurulan ve benzersiz zorluklarla mücadele etmek zorunda kalacak olan ilk kayan tesis olacak.