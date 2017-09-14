İbrahim Kalın: NATO'nun açıklamasının ardından S-400 tartışması bitmeli

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rusya ile varılan S-400 anlaşmasına ilişkin NATO Genel Sekreteri'nin açıklamasını hatırlatan Kalın, "Bu açıklamanın ardından tartışmanın bitmesi gerekir" dedi. Bağımsızlık referandumuna ilişkin Erbil'e bir kez daha çağrıda bulunan Kalın, "Bu referandum kararından derhal vazgeçmeliler" dedi. Kalın, Aysel Tuğluk'un annesinin cenaesinde de yaşananları da kınayarak, "Bu gayriinsani tutumu kabullenmek mümkün değildir. Bu, bizim inanç değerlerimizle, kültür ve medeniyet değerlerimizle asla bağdaşmayan bir tutumdur, çirkin bir yaklaşımdır" diye konuştu. Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları:
'BAĞIMSIZLIK' REFERANDUMU
Bizim çağrımız, bu referandum kararından derhal vazgeçmeleri ve Irak'ın toprak bütünlüğü içerisinde Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümüne yönelik adımların atılması olacaktır. Bu karar sorunları daha da karmaşık hale getirecektir. İsrail dışında destek veren tek bir ülke yok. Bağdat'ın aldığı karar da bu çerçevede önem arz ediyor. Hem Irak'ın bütünüyle hem Bağdat hem Erbil ile iyi ilişkiler içerisinde olduk. Bunu da muhafaza etmek arzusundayız. Ama bir referandum kararının mutlaka ve mutlaka sonuçları olacaktır. Dolayısıyla Erbil'den beklentimiz bu uyarımıza kulak kabartmalarıdır. Kerkük'ün referanduma dahil edilmesi de kabul edilemez. Her türlü adıma karşı olduğumuzu ve sessiz kalmayacağımızı da ifade etmek isteriz.
S-400 ANLAŞMASI
Sayın Cumhurbaşkanı'nın S-400 açıklamaları yine belli çevrelerde temelsiz tartışmalara yol açmış görülüyor. Türkiye ulusal güvenliğinin gerektirdiği bütün adımları bundan sonra da atmaya devam edecektir. NATO'nun yaptığı açıklamayı da memnuniyetle karşıladık. Bizce bu tartışmanın artık bitirilmesi gerekir.
ALMAN LİDERLERİN AÇIKLAMALARI
İç siyaset malzemesi yaparak Türkiye gibi bir ülkeyi karşısına almak, ne Alman siyasetinin ne Alman devletinin menfaatinedir. İnşallah bu seçim sürecinden sonra Alman siyaseti tekrar aklıselim ile hareket eder ve Türkiye gibi önemli bir ülkeyi kaybetmek gibi bir durumla karşı karşıya kalmazlar.
SİHA TARTIŞMALARI
SİHA'lar sadece teröristleri ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır. Ne zaman terörle mücadelede belli bir adım atılsa bu tür konulşar gündeme getiriliyor.
TUĞLUK'UN CENAZESİ
Cumhurbaşkanlığı adına bu hadiseyi en net şekilde kınadığımızı ifade etmek isterim. Bu gayriinsani tutumu kabullenmek mümkün değildir. Bu, bizim inanç değerlerimizle, kültür ve medeniyet değerlerimizle asla bağdaşmayan bir tutumdur, çirkin bir yaklaşımdır. Ölüye saygı bizim inancımızın, medeniyetimizin en temel unsurlarından bir tanesidir. Bir cenaze töreninde bu tür hadiselerin yaşanmasını telin ettiğimizi ifade etmek isterim.
ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ
Sayın Trump ile Sayın Cumhurbaşkanımızın New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında bir görüşmesi olacak. Şu anda gün ve saati üzerinde çalışıyor. (Erdoğan'ın korumalarına yönelik dava) Davaya gelince siyasi olduğu çok açık. Washington'da yaşanan hadisede oradaydık. Yani bir konuk devlet başkanına göstericilerin 30-35 metre mesafede tutulması gerekirken 10 metre mesafeye kadar gelebilmesi, oradan bırakın slogan atmalarını, su şişlelerini fırlatmaları kabul edilebilir bir şey değil. Bizim korumaların görevini yapmalaları ile ilgili dava açılması kabul edilebilir bir şey değil. Trump Türkiye'ye gelse böyle bir şeye müsaade eder miyiz? Oradaki güvenlik zaafı bu neticeyi doğurmuştur. Kendi kusurlarını örtbas etmeye çalışıyorlar. Orada bulunmayan arkadaşlarımız da bu davaya dahil edildi, akılalmaz bir şey. Bununla ilgili hukuki süreçleri en etkin şekilde kulnamaya devam edeceğiz.
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Misafir 18 dakika öncekeser dőner sap dőner david00
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Misafir 23 dakika önceBir tartışma yok ki ortada. S400 alıyoruz diye dünyanın gözüne sokan sizsiniz.06
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Misafir 27 dakika önceS 400 ler silalı araçlarımı vuracak silahsız araçlarımı vuracak iyice yaklaşsınlar öyle ateşleyelim veya 1 2 el ateş etsinler düşman oldukları net anlaşılır. Yoksa anayasa mahkemesine gidecekler var koltuklarının altında dosya hazır03