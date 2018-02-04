İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib ilinin, gerginliği azaltma bölgesi olmasına rağmen saldırıların durmadığını aksine saldırıların arttığını kaydetti.

Akşam saatlerinde İdlib iline bağlı Serakib, Kefrenbil, Han Şeyhun ve Marretinnuman ilçeleri ile Tel Merdih, el Gedefe, el Tuh ve Masaran köylerinin yoğun şekilde hava saldırılarına maruz kaldığını aktaran Yusuf, "Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Kenfrenbil ilçesine ve Masaran köyüne akşam saatlerinde düzenlediği hava saldırında 8 sivil öldü, en az 40 sivil yaralandı." ifadesini kullandı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. İdlib gerginliği azaltma bölgesi son iki aydır yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor. Yalnızca ocak ayındaki saldırılarda 211 sivil hayatını kaybetti, bin 447'si yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında yer alan İdlib, 4-5 Mayıs 2017 tarihli Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esed rejimi ve zaman zaman Rusya'nın saldırılarına maruz kalıyor.

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