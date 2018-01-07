Samsun'un Terme İlçesi Fenk Mahallesi Şehit Rıfat Sezgin Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir fındık fabrikasında işçi olarak çalışan evli ve iki çocuk annesi C.K. isimli kadın, evde kimsenin olmadığı sırada tabancayı şakağına dayayarak tetiğe bastı.

DHA'nın haberine göre, kanlar içerisinde yerde kalan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Silah sesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Soruşturmanın geniş çaplı sürdüğü belirtildi.

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