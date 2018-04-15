Çevreci ve aktivist avukat David Buckel New York, Brooklyn'de doğaya verilen zararı ve iklim değişikliğini protesto amaçlı kendini ateşe vererek intihar etti. Bıraktığı notta ölümünün dünyada kalanların iyiliğine hizmet etmesini umduğunu yazdı.

60 yaşında hayatını kaybeden Buckel, insanların dünyaya verdiği zararı simgelemek amacıyla fosil yakıt kullanarak kendisini yakmaya karar verdiğini belirtti.

Buckel, özellikle eşcinsel, lezbiyen ve trans bireylerin haklarıyla ilgili yaptığı hukuki çalışmalarla tanınıyor. Ünlü avukat, yaşamının son dönemlerinde çevre örgütleriyle birlikte çalışıyordu. New York Times'da yer alan habere göre, Buckel, "fosil yakıtlardan dolayı oluşan kirli havayı soluyoruz. Kirlilik gezegenimizi mahvediyor, hava, toprak, su ve iklim yoluyla yaşam alanlarımıza sızıyor... Fosil yakıt kullanılarak gerçekleştirilen erken ölümüm kendi kendimize neler yaptığımızı ortaya koyuyor" dedi. Avukat Buckel, Nebraska'da öldürülen transeksüel Brandon Teena'nın önce tecavüz edilip sonra katledilmesi davasındaki rolü ile tanınmaktaydı. Teena portresi Hilary Swank'a Boys Don't Cry filminde akademi ödülü getirmişti.

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