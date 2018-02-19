İran haber ajansı, içindeki 65 kişiyle birlikte, kazadan kimsenin kurtulamadığı, İsfahan'daki dağ kasabası Semirom yakınlarında düşen çift motorlu ATR tipi yolcu uçağının enkazının bulunduğunu duyurdu.

Dün yerel saatle 08.00’de başkent Tahran'dan Yasuc kentine harekete geçmiş ancak uçağın 08.50 sularında radardan kaybolduğu ifade edilmiş, kötü hava koşulları yüzünden dün uçağın enkazına ulaşılamamıştı. Kar ve fırtına nedeniyle helikopterlerin bölgeye sevk edilemediği, dağlık bölgede düşen uçağın aranmasıyla ilgili zeminden yapılan çalışmaların devam ettiği belirtilmişti.

İranlı hava yolu şirketleri, ABD'nin yaptırımları nedeniyle 1979'dan önce satın aldığı uçaklarla veya kullanılmış uçakları satın alma yoluyla hizmet veriyor. Uçak filosu yenilenemediği için kaza riskinin artması, son 39 yıl içinde 200'den fazla uçak kazası yaşanmasına ve 2 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

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