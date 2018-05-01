İran'dan İsrail'e Suriye saldırısı yanıtı

İran Parlamentosu Ulusal Güvenli Komitesi Başkanı Alaeddin Burucerdi Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirdiği basın toplantısında İsrail'in Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırısına dair açıklama yaptı.

Burucerdi İran'lı askeri danışmanların öldüğü ve İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılara, en uygun zaman ve yerde cevap verileceğini açıkladı.

Pazar günü Suriyedeki askeri üslere yapılan saldırılar İsrail ve İran arasındaki gerilimi arttırmıştı.

AP'nin haberine göre İsrail'in geçtiğimiz yıldan bu yana İran bağlantılı Suriye üslere saldırıların arakasında olduğuna inanılıyor.

İran Ulusal Güvenli Komitesi Başkanı Alaeddin Burucerdi dün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmüş ve terörizmle mücadelede önemli zaferler elde ettiklerini ifade etmişti.

İran Ruhani Lideri Ayetullah Hamaney ise ''İran'ın düşmanlarının vur ve kaç döneminin bittiğini'' ifade etmişti.

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