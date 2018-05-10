İran-İsrail gerilimiyle ilgili ABD ve Rusya'dan açıklama!

Suriye'de İran ile İsrail arasındaki gerilim git gide tırmanmasıyla ilgili Rusya ve ABD'den açıklama geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İran'ın 'provokatif füze saldırıları' kınanırken, "İran rejiminin İsrail’e saldırı amaçlı olarak Suriye’ye roket ve füze sistemleri konuşlandırması kabul edilemez. Bu, bütün Ortadoğu için çok tehlikeli bir gelişme" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada İran Devrim Muhafızları'nın tüm davranışlarının sonuçların sorumlu olduğu belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise İran ve İsrail'e diyalog çağrısı yapıldı. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov tarafından yapılan açıklamada, tarafların sorunlarını diyalog yoluyla çözmesi gerektiği ifade edildi.

Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmayla ilgili kararını açıkladığı dakikalarda İsrail güçleri, Suriye'de İran'a ait bir askeri üssü vurmuştu.

Dün gece İran'ın Golan Tepeleri'ne yönelik düzenlediği füze saldırılarının ardından, İsrail bir kez daha Şam'ın güneyindeki hedefleri vurmuştu. İsrail Savunma Bakanı, İran'ın neredeyse tüm askeri tesislerinin vurulduğunu belirtmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise İsrail tarafından yollanan füzelerin yarısından fazlasının etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

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