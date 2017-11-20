İşlerini makinelere kaptıran insanlar ne iş yapacaklar?
20.11.2017 - 13:15 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Makineler daha fazla iş yükünü insanlardan alırken, gelişen teknoloji beraberinde insanlar için yeni ve ilginç iş kolları getiriyor
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Makineler günbegün işlevlerini artırarak, insanların üzerinden daha fazla iş yükünü alıyor. Günümüzde zihinsel efor gerektiren birçok iş yapay zeka algoritmaları, fiziksel güç gerektirenler ise robotlar tarafından insanlardan çok daha hızlı, verimli ve düşük maliyetle yerine getirebiliyor.
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Modern endüstri toplumu, daha verimli üretim pratikleri için hiç yorulmayan yeni işçiler elde ederken, insanların yapması gereken işleri de teknolojinin gelişimine paralel olarak kademeli bir şekilde makinelere veriyor.
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ABD merkezli danışmanlık firması Cognizant’a göre önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde ülkedeki işlerin yüzde 12’si makineler tarafından üstlenilecek. Peki, işini makinelere kaptıran insanlar ne yapacak?
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Makineler işlerimizi ellerimizden alacaklar fakat onları yaratan teknoloji onlarca yeni iş kolunu da beraberinde getirecek. Cognizant’a göre yakın gelecekte insanların üstleneceği birçok ilginç yeni iş kolu ortaya çıkacak.
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Danışmanlık şirketi tarafından yayınlanan raporda yer verilen iş tanımlarının kimileri büyük hayal gücü örneğiyken, kimilerinin gerçek olması için günümüz gerçekliğinden çok az ileriye gitmek yeterli olacak.
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Akıllı makine devriminden sonra insanların üstleneceği düşünülen başlıca yeni iş kolları ise şöyle sıralanıyor:
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VERİ DEDEKTİFİ
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Bu veri profesyonelleri internete bağlı nesnelerden gelen bilgileri analiz ederek işleri ve organizasyonları için veri odaklı öngörülerde bulunacak.
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Veri dedektifliği günümüze çok da uzak değil. Firmalar hâlihazırda milyonlarca dolar harcayarak büyük verinin potansiyelinden faydalanmaya çalışıyorlar. Hatta bu veriler dijital asistanlar aracılığıyla doğrudan insanların hizmetine bile sunuluyor.
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REFAKATÇİ
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Gelecekte ortaya çıkacağı düşünülen bu iş, biyoteknoloji sayesinde çok uzun yaşayan insanların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.
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Ortalama yaşam sürelerinin artmasıyla, yaşlı nüfusun da artması bekleniyor. Günlük refakatçiler, teknolojiyle pek de arası olmayacak bu insanları yürüyüşe çıkaracak ve onlarla istedikleri konuda muhabbet edecek.
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SİBER ŞEHİR ANALİSTİ
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Siber şehirleri sürdürülebilir kılmak için verilerin verimli şekilde şehrin içerisinde dolaşmasını sağlamak gerekecek. Geleceğin şehirleri, sahip oldukları milyonlarca sensörle yaşayan dijital süper organizmalara dönüşecekler.
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Şehirlerin enerji ve ulaşım gibi olmazsa olmaz kamusal servisleri gelecekte sensörler aracılığıyla çalışacak. Geleceğin şehirleri ayrıca vatandaşlarının biyolojik verilerini, vatandaşlık bilgilerini de toplayacak. Eğer bir sensör olması gerektiği çalışmazsa, şehir analistinin onu tamir etmesi gerekecek.
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ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK SERÜVENLERİ USTASI
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Shakespeare’in 16. yüzyılda yaptığına benzer bir işi üstlenecek olan bu ustalar, 21. yüzyılın deneyim ekonomisinin öncüleri olacaklar.
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Yeni nesil eğlence deneyimleri yaratacak olan bu insanlar, müşterilerin artırılmış gerçeklik ortamlarında deneyimleyecekleri serüvenin yazımı, tasarlanması ve inşası üzerinde uzmanlaşacak.
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ZİNDELİK DANIŞMANI
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Obezite ve sağlıksız yaşam tarzları modern insan topluluğunu tehdit eden ciddi sağlık sorunları. Fitbit ve benzeri akıllı bileklikler kullanıcılarının zindelik verilerini ölçebilseler de, onları daha sağlıklı yaşamaya zorlayamıyorlar.
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Geleceğin zindelik danışmanları, bu cihazlardan toplanan veriler ışığında müşterilerinin zinde kalmak için çabalamaya devam etmesini sağlayacak ve onları motive edecek.
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YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ SAĞLIK TEKNİSYENİ
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Bu pozisyonun gerçek bir işe dönüştüğü dünyada, sağlık hizmetleri yapay zekânın yardımıyla tüm insanlığa ulaştırılabilir hale gelmiş olacak.
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Hastalar tüm şikâyetleri için doktorlara gitmek yerine, yapay zekâ algoritmalarını uygulayan teknisyenler tarafından ziyaret edilecek ve rahatsızlıklarına teşhis konulacak.
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KİŞİSEL VERİ SİMSARI
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Kişisel veri simsarları, insanların kişiler verilerini satarak para kazanmalarını sağlayacak.
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Günümüzde insanlar dijital hizmetleri kullanmaları karşılığında kişiler bilgilerini Facebook ve Google gibi dev şirketlere sağlıyorlar. Müşteri verileri şirketler arasında büyük meblağlar karşılığında el değiştiriyor. Veri simsarları ise müşterilerinin verilerini bu iş için kurulacak pazaryerlerinde satarak, verinin gerçek sahibinin de bu işten gelir elde etmesini sağlayacak.
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OTOBAN DENETLEYİCİSİ
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Ulaşım için sürücüsüz otomobillerin, teslimat için insansız hava araçlarının kullanılacağı gelecekte otobanların kontrolü insanlar tarafından sağlanacak.
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Otoban denetleyicileri, yolların ve hava yollarının verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayacak profesyonellerden oluşacaklar.
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DİJİTAL TERZİ
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E-ticaretin hızla gelişmesiyle birlikte, insanlar artık alışveriş yapmak için fiziksel mağazalara gitmek zorunda değil. Fakat hâlâ kimi ürünlerin satın alınmadan önce denenmesi gerekiyor.
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Gelecekte müşterilerinin beden ve ölçü bilgilerine sahip olacak olan e-ticaret şirketleri, insanlara onlara birebir uyacak giyim ürünleri satabilecek.
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GENETİK ÇEŞİTLİLİK MÜDÜRÜ
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Genetik mühendisliğinin insanların DNA’larını değiştireceği gelecekte, iş verenler artık çalışanları arasında yalnızca etnik, sosyolojik ve cinsiyet dengesi kurmaya çalışmayacak.
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Genetik çeşitlilik müdürü, bir iş yerinde genetik olarak iyileştirilmiş insanlarla, bu işleme uğramayan sıradan çalışanların dengesini sağlayacak.
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FİNANSAL DENGE KOÇU
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Paranın banknot halini tamamen terk ederek kartlar ve Bitcoin gibi kripto paralar formuna büründüğü gelecekte, insanların finansal dengelerini korumak ve geliştirmek için yardıma ihtiyaçları olacak.
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Finansal denge koçları, insanların dijital para transferlerini takip edecek ve nasıl daha iyi bir finansal duruma gelebilecekleri konusunda onları yönlendirecek.
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KİŞİSEL ANI KÜRATÖRÜ
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İnsanlar artık daha uzun yaşarken, bellek ve diğer beyin odaklı sağlık hizmetleri bu gelişimi geriden takip ediyor. Birçok yaşlı insan, ömürlerinin son bölümünde geçmişini hatırlamakta zorluk geçiyor.
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Kişisel anı küratörleri, sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak bu insanları geçmiş anılarından oluşan sanal dünyalara sokacak. Örneğin 80 yaşındaki yaşlı bir birey, artık hatırlamadığı fakat tarih ettikleri üzerinden küratörün oluşturduğu çocukluk evi hatırasını gerçekçi bir şekilde yaşayabilecek.
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SANAL MAĞAZA GÖREVLİSİ
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Gelecekte perakendenin tamamen sanal olacağı ve müşterilerin oturdukları yerden fiziksel mağaza deneyimi yaşayacakları tahmin ediliyor.
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Sanal mağaza görevlileri ise müşterileri dijital satın almalarında video konferanslarla yönlendirecek ve istedikleri ürünleri satın almalarını sağlayacak.
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GENOMİK PORTFÖY DİREKTÖRÜ
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DNA analizi ve CRISPR gen düzenleme teknolojisinin yaygınlaşmasıyla insanların yeni sağlık ihtiyaçları ortaya çıkacak. Biyoteknoloji şirketleri bu ihtiyaçlara yanıt vermek için çok fazla yeni ilaç geliştirmek zorunda kalacak.
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Portföy direktörleri, şirketlerin üst kademelerinde yer alacak ve hangi ilacın kimlere pazarlanacağının stratejisini oluşturacak.
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MELEZ TAKIM LİDERİ
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Cognizant’a göre geleceğin iş gücü insanlarla robotların ne kadar iyi işbölümü yapabildiklerine bağlı olacak.
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Takım liderleri, makinelerle insanları güçlü yönlerini göz önünde bulundurarak takımlar haline getirecek ve çok verimli ekipler yaratacak.
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GÜVEN MÜDÜRÜ
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Gelecekte şirketlerin bugünkünden çok daha şeffaf olmalar gerekecek. Buna yalnızca müşteri talebi nedeniyle değil, eskisinden daha dikkatli davranan yatırımcıları kapıdan içeri sokmak için ihtiyaç duyacaklar.
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Güven müdürü, yatırımcıların şirketle ilgili soru işaretlerini giderecek ve yatırım yapmayı düşündükleri şirketleri incelemelerine olanak tanıyacak.
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KUANTUM MAKİNE ÖĞRENİMİ ANALİSTİ
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Bu analistler, kuantum bilgi işleme tekniklerini makine öğrenimiyle bir araya getirerek iş dünyasının mevcut sorunlarına çözümler üretecek.
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Analistlerin nihai hedefiyse verilerden beslenerek kendini geliştirebilen ve yeni zorlukları tepki gösterebilen akıllı bir iş sistemi kurmak olacak.
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EDGE COMPUTING UZMANI
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Geleceğin milyarlarca dolarlık yeni iş kollarından olacağı düşünülen Edge Computing, bulut bilişim sistemlerinin ağın ucunda veri işleyecek şekilde optimize edilmesini içeriyor.
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Bu uzmanlar, artık teknolojik altyapısı kendisine yeterli gelmeyen dev şirketlerin daha fazla dijital alan ve daha büyük veri işleme kabiliyetleri kazanmasını sağlayacak.
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ETİK KARAR SORUMLUSU
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Gelecekte şirketler yalnızca neyin kârlı olduğundan ziyade, neyin etik olduğunu da düşünerek iş yapacaklar. Etik karar sorumluları, şirketlerin etik ayak izlerinin sağlanması ve şirketin inandığı amaçları sergilemesinden emin olacak.
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Örneğin yatırımcılar bir şirketin sağladığı iş şartlarının insancıl hale gelmesi gerektiğini düşünüyorsa, bu profesyoneller tüm üretim süreçlerinde görülen çalışma şartlarını gözlemleyecek.
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