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Şehirlerin enerji ve ulaşım gibi olmazsa olmaz kamusal servisleri gelecekte sensörler aracılığıyla çalışacak. Geleceğin şehirleri ayrıca vatandaşlarının biyolojik verilerini, vatandaşlık bilgilerini de toplayacak. Eğer bir sensör olması gerektiği çalışmazsa, şehir analistinin onu tamir etmesi gerekecek.