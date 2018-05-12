İsrail'in Suriye saldırısında ölü sayısı yükseliyor!

AP haber ajansının bildirdiğine göre, 'Gözlemevi' çarşamba günü başkent yakınlarına yapılan saldırılarda en az 27 kişinin öldürüldüğünü, 11'inin İranlı, 6'sının ise Suriye askeri olduğunu bildirmişti. İki günlük saldırılar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 19'u İranlı olmak üzere 42'ye yükseldiği duyuruldu.



Suriye, çarşamba günü başkente yakın yapılan saldırılardan dolayı yaklaşan İsrail'i suçlamıştı. Suriye'deki İran güçleri, İsrail’in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan askeri unsurlarını vurmuş İsrail de, Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırılarla yanıt vermişti. 28 İsrail uçağı 60 füze attı. Karadan da 10 füze fırlatılmış ve gerginliğin tırmanması üzerine BM'den çağrı gelmişti.

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