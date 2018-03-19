Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim Teknoloji ve Uygulama Araştırma Merkezi (ÇOBİLTUM) bünyesinde geçen yıl çalışmalara başlayan Arkeometri Laboratuvarı’nda, arkeolojik kazılardan elde edilen metal, seramik, cam, cüruf, kayaç gibi her türlü kültürel maddi varlık üzerinde bilimsel yöntemlerle analizler gerçekleştiriliyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre analizi yapılan parçaların bir kısmını ise İsrail’in Hayfa şehri yakınlarındaki Tel Akko kazısına ait buluntular oluşturuyor. Arkeologlar, M.Ö. 4. ve 5. yüzyıllara ait bu buluntuları inceleyerek dönemin insanlarının demiri işlerken kullandıkları teknolojiyi tespit etmeye çalışıyor.

4 KİŞİLİK EKİP

Asistan öğrencilerle beraber toplam 4 kişinin çalıştığı ÇOBİLTUM Arkeometri Laboratuvarı’nın akademik danışmanı Dr. Ümit Güder, Temmuz 2010’da başlanan Tel Akko kazısı ekibinden geçen yıl davet aldıklarını belirtti.

Güder, “İsrail’in Hayfa kentindeki kazı alanını ziyaret ettik, görüştük ve analizlerin yapılmasını istediler. Tel Akko, Pers dönemine ait ciddi bir demir üretim bölgesi. Kazı alanında yapılan incelemeler sonrası İsrail’den ilk buluntular geçen kasım ayında analiz edilmek üzere Çanakkale’ye geldi. Sonuçlar raporlandırılarak haziran ayında kazı yetkililerine iletilecek” dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER