İstanbul’da günümüzden 400 bin yıl öncesinde ilk yerleşik yaşamın başladığı belirtilen Yarımburgaz Mağaraları, kaderine terk edildi. Başakşehir’de bulunan ve 4 ayrı mağaradan oluşan Yarımburgaz Mağaraları’nda, 1960’lı yıllarda ilk arkeolojik çalışmalar yapılmış. Gerçekleştirilen kazılarda önemli bulgulara erişilen mağaralar, şu günlerde bakımsızlıktan harabeye dönmüş. Yıllarca film ve dizi çekimleri ile tahrip edilen mağaralar, şimdilerde ise madde bağımlılarının mekânı haline gelmiş durumda. Mağaraların çevresinde toplanan madde bağımlıları da söz konusu tarihi alanda ciddi tahribatlar oluşturmuş.

‘KORKUYORUZ’

Semt sakinleri, mağaralarda yaşayan madde bağımlılarından rahatsız. Bölgeden geçmeye korktuklarını anlatan vatandaşlar, şunları söyledi: “Uyuşturucu içiyorlar. Çocuklarımızı tek başına sokağa bırakmaya korkuyoruz. Yolu kullanamıyoruz.” Daha önce bölgede yapılan arkeolojik inceleme ekibi arasında yer alan Arkeologlar Derneği İstanbul Şube Başkanı Yiğit Özar, “Arkeolojik kazı çalışmalarında, günümüzden yaklaşık 400 bin yıl öncesine, kimi kaynaklara göre ise 800 bin yıl öncesine kadar arkeolojik buluntulara rastlandı. Burada güvenlik sağlanıp halka açılmalı” dedi.

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