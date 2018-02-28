İzmir Torbalı’da 15 yaşındaki Ö.A.’nın uyuşturucuyla başlayan dramı, ailesini de mahvetti. Dava dosyasındaki iddialara göre, Ö.A. 3 yıl önce ortaokul son sınıfta okurken, kafede tanıştığı kişi tarafından uyuşturucuya alıştırıldı.

Babasını yıllar önce kaybeden Ö.A., uyuşturucu bulmak için defalarca evden kaçtı, sonra okulunu yarıda bıraktı. İki defa tedavi için gittiği merkezden de korumaya alındığı yurttan da kaçan genç kız, 3 defa uyuşturucu komasına girdi, 3 defa intihara teşebbüs etti.

İSTİSMAR İDDİASI

Uyuşturucu bağımlısı Ö.A., eniştesi Ş.Ö.’nün cinsel istismarına uğradığını iddia ederek şikâyetçi oldu. Adli Tıp raporunda tecavüz bulgusuna rastlanmadı ancak polise teslim ettiği 10 sayfalık günlüğünde de cinsel istismarı anlatan ifadeler bulundu. İddiaları reddeden iki çocuk babası enişte Ş.Ö., 1.5 yıl süren dava sonrası 15 yıl hapse çarptırıldı.

‘İFTİRA ATTIM’ DEDİ

Eniştesinin ceza almasına neden olan genç kız, karardan sonra mahkemeye dilekçe vererek iftira attığını söyledi. Günlükteki tecavüz iddialarını 2011’de yayınlanan bir haberden aldığını, isim ve yerleri değiştirerek kendine uyarladığını savunan Ö.A., “Eniştem uyuşturucu almamı engellemeye çalışıyordu. Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre; satıcılara ulaşmamam için eve kapatıyordu. Satıcıları da polise şikâyet ediyordu.

Öfkeye kapılıp ona iftira attım” dedi. Dilekçeyi inceleyen 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Ö.A.’nın itirafını inandırıcı bulmadı ve enişteye 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Yargıtay 14. Ceza Dairesi de kararı onadı, 2 yıldır cezaevinde tutuklu bulunan Ş.Ö. 10 yıl daha hapis yatacak.

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