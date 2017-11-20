İzmir'de dolu ve hortum

İzmir'de, sabah erken saatlerde başlayan yağmur, öğle saatlerinde doluya döndü. Sağanak, özellikle sabah saatlerinde, trafiğin sıkışmasına neden oldu. Çeşme'de ise denizde oluşan hortum, iç kesimlere doğru ilerleyerek, damlara zarar verdi.
DHA'nın haberine göre, İzmir'de, bu sabah başlayan sağanak, öğle saatlerinde doluya dönerek, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış, çevre yollarda ve ana caddelerde trafik yoğunluğunu artırırken, caddeleri ve sokakları göle çevirdi. Ceviz büyüklüğündeki buz parçaları ise o sırada yolda olanları zor durumda bıraktı.
ESKİ YÖNETMENİN ÇİFTLİĞİ ZARAR GÖRDÜ
Hortumdan zarar gören yerlerden biri de sinema eski yönetmenlerinden Mustafa Yaşar'a ait çiftlik oldu. Yaşar'ın çiftliğindeki Sakız koyunlarının barındığı ağılın çatısının bir bölümünü hortum nedeniyle uçtu. Yeni doğum yapan bir Sakız koyununun da bulunduğu ağıldaki hayvanların, hortumun verdiği zarar nedeniyle ürküp, strese girdiği belirtildi.
YAĞIŞ, YARIN SONA ERECEK
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde kuvvetli ve kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde, rüzgar kuvvetli ve yağış anında kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Öğleden sonra Ege Denizi'nde, rüzgar kuzeyde kuzey ve kuzeydoğudan, güneyde kuzeybatıdan 8 kuvvetinde esecek. Fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamaya karşı tedbirli olunması uyarısı yapılan açıklamada, fırtınanın etkili olacağı İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir için kuvvetli yağış sonrası ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, yağışlar, salı günü itibarıyla kenti terk edecek. Cuma gününe kadar havanın parçalı bulutlu seyredeceği İzmir'de, en yüksek sıcaklıklar da periyodik olarak artış gösterecek. Nem oranının yüzde 70'lerin altına gerileyeceği periyotta en yüksek sıcaklıkların salı günü 12, çarşamba günü 15, perşembe ve cuma günü 18 derece olması bekleniyor. Geceleri en düşük sıcaklık, 6-8 derece olacak.
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