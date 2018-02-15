Sevgililer Günü’nü daha özel ve anlamlı kılmak isteyen 13 çift, dün Kadıköy’de dünyaevine girdi. Aylar öncesinden Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nden gün alan 13 çift, yeni bir hayata adım atmanın heyecanını yaşarken, Karikatürist Serdar Kıçıklar nikâh esnasında çiftlerin karikatürlerini çizerek, bu özel anı ölümsüzleştirdi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre yeni evlenen çiftlere nikahları esnasında çizilen karikatürler günün anısına hediye edildi. Gençlerin nikâhını kıyan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Attila İlhan’ın “Ben Sana Mecburum” şiirinden mısralar okudu.

Genç çiftlere nasihatlerde bulunan Başkan Nuhoğlu, “Karikatürle evliliğin, 14 Şubat’ın biraraya gelmesini düşündük. Kadıköy bir kültür sanat kenti. Ülkemizin bu sıkıntılı günlerden geçmesine rağmen iyi şeylerin pozitif etki oluşturacağını düşünüyoruz. Bütün evlenen çiftlere mutluluklar diliyoruz” dedi. Genç çiftler, kendilerine hediye edilen karikatürler için Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür etti.

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