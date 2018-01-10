Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 22 yaşındaki Ali B., babası 57 yaşındaki Mehmet B. ile annesi 60 yaşındaki Fatma B.'yi av tüfeğiyle öldürüp kaçtı.



DHA'nın haberine göre olay, bu sabah ilçeye bağlı Çolak Ali Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ailenin evinden silah sesi duyan komşuları, eve gittiklerinde Ali B.'yi elinde av tüfeği ile kaçarken gördü. Ardından eve giren komşular, Mehmet B. ile eşi Fatma B.'yi yerde kanlar içinde yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin öldüğünü belirledi.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet B. ve Fatma B.'nin cesetleri Pazarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ali B.'nin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.







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