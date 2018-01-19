Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

İHA'nın haberine göre, Elbistan-Göksun karayolunun Afşin'e bağlı Erçene Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Ankara seferini gerçekleştiren Gökhan Ö. idaresindeki yolcu otobüsü ile Fevzi Sarıkurt'un kullandığı otomobil çapıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs, otomobili altına alarak şarampole sürükledi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Otomobil sürücüsü Fevzi Sarıkurt'un araçta sıkışarak hayatını kaybettiği kazada, araçta bulunan Sarıkurt'un eşi Şemsi Sarıkurt ve çocukları M.Y.S. ağır yaralandı. Yaralılar Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve hamile olduğu öğrenilen Şemsi Sarıkurt'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri trafiği kontrollü şekilde sağladı.

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