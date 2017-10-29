Kalipso kralı Metin Ersoy vefat etti!

1934 doğumlu usta sanatçı Metin Ersoy vefat etti. Ersoy’un hayatını kaybettiğini Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, Instagram adresinden duyurdu. Akay, “Kalipso kralımız Metin Ersoy'u kaybettik. Değerli sanatçımız, ‘O gemide ah ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım‘ derdi. Mekânı cennet olsun inşallah.” notunu düştü.



METİN ERSOY KİMDİR?



Metin Ersoy, 15 Nisan 1934 tarihinde İstanbul‘da doğdu. 1960 yılında İlham Gencer ile tanıştıktan sonra Gencer ve Ayten Alpman ile birlikte çalışmaya başladı. Harry Belafonte‘nin şarkılarından söylemeye başladı. İlham Gencer ona ‘Kalipso Kralı‘ ünvanını verdi. 1969 yılında Gar ve Çakıl gazinolarında çalıştı. 1970 yılında “Vakit Yok Gemi Kalkıyor” şarkısını yaptı.



FİLMLERİ



1961 – Sonbahar Yaprakları (Sinema Filmi)



1961 – Boş Yuva (Sinema Filmi)



1960 – Gecelerin Ötesi (Yüksel) (Sinema Filmi)



1956 – Papatya (Sinema Filmi)

Metin Ersoy