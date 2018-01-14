Sadece son 5 yılda Türkiye’de 3.5 milyar dolar yatırım yapan Ciner Grubu’nun, 1.5 milyar dolarlık yatırımla inşa ettiği Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ faaliyete geçiyor. Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ dünyadaki ticaret hacmi 15 milyar dolar olan ve en fazla ticareti yapılan onuncu kimyasal olarak nitelendirilen soda külünün üretimini gerçekleştiriyor. Ciner Grubu’nun Türkiye’yi alanında dünya lideri konuma yükselten Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ tesislerinin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın gerçekleştiriliyor. Açılışa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da katılacak.
600 MİLYON DOLARLIK YILLIK İHRACAT
Gazete Habertürk'ün haberine göre Kazan Soda, 2.7 milyon ton üretim kapasiteli soda külü tesisi yatırımıyla toplamda 2 bin 200 kişilik istihdam rakamına ulaşacak. Dünyanın en büyük ölçekli çözelti madenciliği, soda külü üretim tesisi, 380 MWe ve 400 ton buhar üretimi ile Türkiye’nin en büyük üretim kapasiteli kojenerasyon tesislerine sahip Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ üretiminin tamamını ihraç edecek. Dünyanın toplam doğal soda külü ihtiyacının yüzde 14’ünü karşılayacak olan Kazan Soda Üretim Tesisi yerli ve milli üretimiyle Türkiye’nin cari açığının kapatılmasına da büyük katkı sağlayacak.
Soda külü ürünü tamamen yerli olan maden kaynaklarından üretilirken üretimin tamamı yurtdışına ihraç edilecek. Yüzde 100’ü katma değer olan ihracatın hacmi 600 milyon doları bulacak. Ciner Grubu iştiraklerinden Eti Soda tesisi ile birlikte bu ihracat rakamı 800 milyon dolara ulaşacak. Bu ürün Avustralya, Japonya, Güney Kore, Çin, Pakistan, Hindistan, İspanya, Belçika, Hollanda, Birleşik Krallık, İtalya, Almanya, Norveç, Finlandiya, İsveç, Danimarka, Yunanistan, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Mısır, Suudi Arabistan, Fas, Tunus, Nijerya, Güney Afrika, Cezayir, Brezilya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Tayland, Malezya, Endonezya, Filipinler ve diğer birçok ülkeye ihraç edilmekte olup “Türkiye’den en çok ülkeye ihraç edilen ürün” gamında yer alacak.
Son beş yıl içerisinde Türkiye’de toplam yatırımı 3.5 milyar doları aşan Ciner Grubu, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimiyle geleceğine katkı sağlamayı hedefliyor.
7 MİLYON TON % 100 DOĞAL SODA KÜLÜ ÜRETİMİYLE ALANINDA DÜNYA LİDERİ
Soda külü üretimi gerçekleştiren diğer sektör paydaşları arasında Kazan Soda ve Ciner Grubu’nun aynı sektörde faaliyet gösteren bir diğer iştiraki olan Eti Soda’nın ürün kalitesi değerlendirildiğinde sektördeki en kaliteli ürünün, en çevreci üretim teknolojisi ile elde edildiği gözlenirken ürünün saflık oranı % 99.8 ile dünyanın en safı olma özelliğini taşıyor.
Endüstriyel üretim alanında bir dünya devi olan Ciner Grubu bünyesindeki Cam ve Kimyasallar Grup Başkanlığı altındaki iştiraklerin toplam yıllık üretim kapasitesi 7 milyon ton soda külü. Bu rakam ile şirket dünyanın en büyük üreticisi. Bu açıdan bakıldığında madenin en verimli şekilde işlenmesi, üretimin yapılması ve son kullanıcıya iletilmesi açısından tam anlamıyla entegre bir endüstriyel ağ kurmuş olan Ciner Grubu konusunda Türkiye’nin dünya çapında endüstriyel tek lider firması. Bu kapsamda dünya çapında birçok kurum ve kuruluşun global stratejik ortaklık yapısında çalıştığı Ciner Grubu yeni devreye aldığı Kazan Soda Üretim Tesisi ile hedeflerini bir seviye daha yükseltip kendi sektöründe dünya lideri olma konumunu perçinliyor. Yeşil ürün sertifikalı soda külü üretimi gerçekleştiren grup şirketleri çevreci yaklaşımı ile de dünyada öne çıkıyor.
TRONA NEDİR?
Sodyum seskikarbonat olarak da bilinen trona, tabiatta bulunan soda minerallerinin en yaygın olanıdır. Kahramankazan trona rezervi 1.650.000.000 tondur.
SODA KÜLÜ NEDİR?
Diğer bir ismi sodyum karbonat olan soda külü dünyada en yaygın olarak kullanılan onuncu kimyasaldır. Cam, deterjan ve temizlik üretiminde hammadde, gıda, ilaç, kimyasal madde ve metalürjik uygulamalarda da katkı maddesi olarak üretim süreçlerinde kullanılmaktadır.
KULLANIM ALANI
Soda külü yüzde 54 cam sanayii, yüzde 17 deterjan ve temizlik endüstrisi, yüzde 10 katkı kimyasalları ve metalürjik uygulamalar, yüzde 9 gıda katkı ve ilaç sanayii, yüzde 10 ise diğer kimya endüstrisi olarak ayrıştırılabiliyor.
DOĞAL ÜRETİM , ÇEVRECİ YATIRIM
Dünyada soda külü sentetik ve doğal yollarla üretilmektedir. Sentetik üretim toplam ihtiyacın yüzde 67’sini, doğal soda külü üretimi ise toplam ihtiyacın yüzde 33’ünü karşılamaktadır. Doğal soda külü üretimi sentetik soda üretimine göre daha az enerji kullanmakta, daha az su tüketmekte ve çok daha az atık üretmektedir. Enerjinin daha az kullanımından ve kendine ait patentli üretim teknolojisinden ötürü karbon emisyonu çok daha minimum düzeyde olmakta ve sera gazı yayılımı minimal düzeyde tutulmaktadır. Doğal soda üretiminde hemen hemen hiç atık çıkmamakta ve çıkan yarı mamuller tesis içinde değerlendirilebilmektedir.
DÜNYA TİCARET HACMİ 15 MİLYAR DOLAR
Dünyadaki ticaret hacmi 15 milyar dolar olan ve en fazla ticareti yapılan onuncu kimyasal olarak nitelendirilen soda külü, cam endüstrisinde kumdan sonra ikinci en çok ancak en stratejik girdi hammaddesi olarak kullanılmakta iken deterjan ve sabun üretim endüstrisinde ana hammadde olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında gıda, farmakoloji sektörlerinde, kâğıt sanayiinde, baca gazı arıtma sistemlerinde, su şartlandırma ve su arıtma sistemlerinde geniş kullanım alanı bulan soda külü genel kimya endüstrisinde de kullanım alanı bulmaktadır.
ARICILIĞA DESTEK HEDEF 1 MİLYON AĞAÇ
Eti Soda’da 30 dönüm arazide üzüm yetiştiren Ciner Grubu, bölge bağcılığına teknik ve akademik destek veriyor. Kazan Soda da diktiği 100 binden fazla ağacı 1 milyona çıkararak bu bölgede arıcılığa destek sağlıyor.