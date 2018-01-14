Gazete Habertürk'ün haberine göre Kazan Soda, 2.7 milyon ton üretim kapasiteli soda külü tesisi yatırımıyla toplamda 2 bin 200 kişilik istihdam rakamına ulaşacak. Dünyanın en büyük ölçekli çözelti madenciliği, soda külü üretim tesisi, 380 MWe ve 400 ton buhar üretimi ile Türkiye’nin en büyük üretim kapasiteli kojenerasyon tesislerine sahip Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ üretiminin tamamını ihraç edecek. Dünyanın toplam doğal soda külü ihtiyacının yüzde 14’ünü karşılayacak olan Kazan Soda Üretim Tesisi yerli ve milli üretimiyle Türkiye’nin cari açığının kapatılmasına da büyük katkı sağlayacak.

Sadece son 5 yılda Türkiye’de 3.5 milyar dolar yatırım yapan Ciner Grubu’nun, 1.5 milyar dolarlık yatırımla inşa ettiği Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ faaliyete geçiyor. Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ dünyadaki ticaret hacmi 15 milyar dolar olan ve en fazla ticareti yapılan onuncu kimyasal olarak nitelendirilen soda külünün üretimini gerçekleştiriyor. Ciner Grubu’nun Türkiye’yi alanında dünya lideri konuma yükselten Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ tesislerinin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın gerçekleştiriliyor. Açılışa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da katılacak.

Soda külü ürünü tamamen yerli olan maden kaynaklarından üretilirken üretimin tamamı yurtdışına ihraç edilecek. Yüzde 100’ü katma değer olan ihracatın hacmi 600 milyon doları bulacak. Ciner Grubu iştiraklerinden Eti Soda tesisi ile birlikte bu ihracat rakamı 800 milyon dolara ulaşacak. Bu ürün Avustralya, Japonya, Güney Kore, Çin, Pakistan, Hindistan, İspanya, Belçika, Hollanda, Birleşik Krallık, İtalya, Almanya, Norveç, Finlandiya, İsveç, Danimarka, Yunanistan, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Mısır, Suudi Arabistan, Fas, Tunus, Nijerya, Güney Afrika, Cezayir, Brezilya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Tayland, Malezya, Endonezya, Filipinler ve diğer birçok ülkeye ihraç edilmekte olup “Türkiye’den en çok ülkeye ihraç edilen ürün” gamında yer alacak.

% 100 KATMA DEĞER 600 MİLYON DOLAR DÖVİZ GETİRİSİ

Son beş yıl içerisinde Türkiye’de toplam yatırımı 3.5 milyar doları aşan Ciner Grubu, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimiyle geleceğine katkı sağlamayı hedefliyor.

7 MİLYON TON % 100 DOĞAL SODA KÜLÜ ÜRETİMİYLE ALANINDA DÜNYA LİDERİ

Soda külü üretimi gerçekleştiren diğer sektör paydaşları arasında Kazan Soda ve Ciner Grubu’nun aynı sektörde faaliyet gösteren bir diğer iştiraki olan Eti Soda’nın ürün kalitesi değerlendirildiğinde sektördeki en kaliteli ürünün, en çevreci üretim teknolojisi ile elde edildiği gözlenirken ürünün saflık oranı % 99.8 ile dünyanın en safı olma özelliğini taşıyor.

KAZAN REZERVİ: 1 MİLYAR 650 MİLYON TON

Endüstriyel üretim alanında bir dünya devi olan Ciner Grubu bünyesindeki Cam ve Kimyasallar Grup Başkanlığı altındaki iştiraklerin toplam yıllık üretim kapasitesi 7 milyon ton soda külü. Bu rakam ile şirket dünyanın en büyük üreticisi. Bu açıdan bakıldığında madenin en verimli şekilde işlenmesi, üretimin yapılması ve son kullanıcıya iletilmesi açısından tam anlamıyla entegre bir endüstriyel ağ kurmuş olan Ciner Grubu konusunda Türkiye’nin dünya çapında endüstriyel tek lider firması. Bu kapsamda dünya çapında birçok kurum ve kuruluşun global stratejik ortaklık yapısında çalıştığı Ciner Grubu yeni devreye aldığı Kazan Soda Üretim Tesisi ile hedeflerini bir seviye daha yükseltip kendi sektöründe dünya lideri olma konumunu perçinliyor. Yeşil ürün sertifikalı soda külü üretimi gerçekleştiren grup şirketleri çevreci yaklaşımı ile de dünyada öne çıkıyor.