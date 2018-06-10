Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde bulunan Müslümanların kutsal mekânı Kabe’de, önceki gün korkunç bir intihar olayı yaşandı. Teravih namazı sonrası 3’üncü kattaki korkuluklara çıkan bir kişi, tereddüt etmeden kendini boşluğa bıraktı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre tavaf yapan binlerce kişinin olduğu bölüme düşüp ağır yaralanan adam, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan basını, intihar eden kişinin 26 yaşındaki Fransa vatandaşı Ezozo Botobya olduğunu yazdı. 8 Haziran 1992 doğumlu olan Botobya’nın intihar için doğum gününü seçtiği belirtildi.

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