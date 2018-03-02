CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gazetecilere açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bütün vatandaşlarımdan şunu yapmalarını istiyorum. Kahraman ordumuza güveniyoruz, terörle mücadele konusunda başarılı olacakları konusunda hiçbir şüphemiz yok. Şehitlerimizin tabutuna Türk bayrağı sarıyoruz. Bütün vatandaşlarım, şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize, bürolarımıza, iş yerlerimize Türk bayrağı asalım." dedi.

Öte yandan CHP Genel Merkezi'ne dev Türk bayrağı asıldı.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 2, 2018

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