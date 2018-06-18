Keşmir'de Ramazan boyu yaşanan saldırılar 41 can aldı!

Yerel medyada yer alan haberde, yetkililer, Cammu Keşmir'de ramazan ayında operasyonların durdurulması kararına rağmen çok sayıda saldırı düzenlendiğini belirtti.

Saldırılarda aralarında direnişçilerin de bulunduğu 41 kişinin öldüğünü kaydeden yetkililer, bu saldırılar sırasında 62 sivilin ve 29 askeri personelin de yaralandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Rajnath Singh "güvenlik güçlerinin, direnişçilerin eylemlerini önlemek için gerekli tedbirleri alacağını" açıklamıştı.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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