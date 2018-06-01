Kadıköy'de Timuçin ailesinin evinde yaşanan biber tartışması ölümle sonuçlandı. Biber yüzünden eşi ve kızları arasında yaşanan tartışmayı ayırmak isteyen baba Necati Timuçin(63), kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. İkiz kardeşler hakkında, "bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
BİBER YÜZÜNDEN KAVGA ETTİLER
Habertürk Gazetesi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 21 Mayıs 2016 tarihinde anne Ayşe Nurten Timuçin(55), yardımcısı Nesrin Gölbaşı'na yemeğe koymak için biber doğramasını söyledi. Bu sırada mutfağa giren kızı Dilara Timuçin(34) biberlerin kardeşi Dilan'a ait olduğunu belirterek, “Biberleri o almış, kullanmayın” dedi. Bunun üzerine anne Timuçin, “Bunları baban aldı. Parasını baban veriyor, biz de kullanabiliriz" diye karşılık verince anne kız arasında tartışma başladı. Biberlerin sahibi olduğu iddia edilen Dilan da mutfağa girince tartışma büyüdü.
BABA ÖLDÜ, ANNE YARALANDI
Biber tartışmasına bağrışmaları duyup mutfağa giren baba Necati Timuçin de dahil oldu. Kızlarını annelerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Babalarına vurmaya başlayan kızlar, ellerindeki tabak, çanak, borcamı ona fırlatmaya başladı. Çıkan kargaşada Dilan elindeki bıçağı annesinin omzuna saplarken, Dilara ise bir cam parçasını babasına fırlattı. Bu sırada talihsiz kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Kaldırıldığı hastanede de yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu raporu, yaşanan tartışma, sarf edilen efor ve alınan darbenin babanın stresini tetiklediğini kaydetti.
KIZLARA DAVA AÇILDI
Savcılık babalarının kalp rahatsızlığını bilmelerine rağmen kızlarının ona saldırdığını belirterek, Dilan ve Dilara Timuçin'in, "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 9 yıla kadar hapsini istedi. Dilan Timuçin ise ayrıca annesini yaralamasından dolayı 3 yıla hapis cezası istemiyle dava açtı. Olay nedeniyle yaklaşık 1 ay tutuklu kalan Dilan Timuçin 21 Haziran 2016 günü tahliye edildi.
“HASTA OLDUĞUNU BİLMİYORDUK”
Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık kızlar hakim karşısına çıktı. Dilan Timuçin tartışma sesleri üzerine annesi ve kardeşinin yanına gittiğini belirterek, “Bu sırada babam da geldi. Dilara'nın üzerine yürüdü. Annemin elinde bıçak olduğu için, annemi durdurmaya çalıştım. Babamın kalp rahatsızlığı olduğuna dair herhangi bir bilgimiz yoktu. Ben son 2 aydır babamla ayrı evde kalıyordum" dedi.
“KIZLARIM CEZALANDIRILMASIN”
Anne Timuçin ise kızlarının cezalandırılmasını istemediğini söyleyerek, "Dilara ile tartışmaya başladık. Bu sırada yanımıza Dilan geldi. Bana bıçakla saldırıları olduğunu hatırlamıyorum. Hatırlayabildiğim kadarıyla bir şeyler fırlatıldı. Karışıklık oldu” diyerek şikayetçi olmadığını söyledi. Şikayetçi değilim" diye konuştu.
Duruşma, Necati Timuçin'in ölümünden önce yaşadığı sağlık sorunlarına dair bilgi almak için SGK'ya yazı yazılarak ertelendi.
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