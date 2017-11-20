Kolombiya'da trafik kazası: 14 ölü

Kolombiya'nın Sabanalarga kenti yakınlarında Antioquia yönetim bölgesi Valiliğinin sosyal paylaşım hesabından yapılan açıklamada, Sabanalarga kenti kırsalındaki kazada 14 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Yerel basına konuşan Sabanalarga Belediye Başkanı Cesar Cuadros da kazada, "Chiva"nın, dağ yolunda bir motosikleti geçmek isterken uçuruma yuvarlandığını açıkladı.

Kahve hasadı dönemine dikkat çeken Cuadros, yolcuların büyük bölümünün kahve bahçelerinden dönen yetiştirici ve işçilerden oluştuğu bilgisini paylaştı.

Bölgede, Kolombiya Hava Kuvvetlerinin de bir helikopterle destek verdiği kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kolombiya'da kamyonların arka kısmına koltuk eklenerek yolcu taşınabilir hale getirilmesiyle elde edilen araçlara "Chiva" adı veriliyor.

Özellikle kırsal bölgelerde, kısa mesafelerdeki yolcu ve yük taşımacılığı "Chiva"larla sağlanıyor.

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