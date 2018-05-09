Başbakan Binali Yıldırım, önceki gün bankaların konut sektörünü canlandırmak için kampanya başlatacağını ve konut faizlerinde indirime gideceklerini açıkladı. Hükümetin konut sektöründe yaptığı, tapu harcı ve KDV indirimi ile imar affının ardından, bu kez bankalar harekete geçti. Şimdi konut kredisi faizleri ne kadar olacak? İşte detaylar...

KONUT KREDİSİ FAİZİ NE KADAR OLACAK?

Edinilen bilgiye göre 5 banka konut kredi faizlerini aylık 0.99’a indireceK. Müjdeli haber Başbakan Binali Yıldırım’dan geldi. Bankaların konut stokunu azaltmak için kampanya yapacağını belirten Yıldırım, “Ziraat Bankası ve diğer bankalar konut stokunu azaltmak için kampanya başlatacak. Böylece çarkları konut sektöründe tekrar döndürmeye başlayacağız” dedi.

İlk olarak Ziraat, Halk ve Vakıfbank’tan oluşan üç kamu bankasının yanı sıra aralarında Ziraat ve Vakıf Katılım’ın yer aldığı iki kamu katılım bankası, en az 3 aylık süreyle kampanyayı başlatacak. Önderliğini en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası’nın yapacağı kampanya ile bu 5 bankada aylık yüzde 1.25 ile yüzde 1.35 aralığında olan faiz oranları yüzde 1’in altına indirilecek. Böylece konut faizleri 36 puan inerek yüzde 0.99’dan kredi bulunabilecek. 10 yıl vadeyle 200 bin lira kredi alan bir kişinin aylık ödemesi 3 bin 375 liradan 2 bin 855 liraya inecek. Toplamda ise 200 bin lira kredi alan vatandaş 62 bin 360 lira daha az faiz ödeyecek. Sadece toplam faiz tutarı 205 bin 27 liradan 142 bin 667 liraya düşmüş olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu “Konut Satış İstatistikleri” verilerine göre son 63 ayın en yüksek sayıda konut satışına 2016 Aralık ayında ulaşıldı. Söz konusu ayda Türkiye genelinde 142 bin 713 adet konut satışı gerçekleşti. Merkez Bankası’nın konut kredi faizleri verilerine bakıldığında, son 5 yılın rekor satış rakamına ulaşılan Aralık 2016’daki aylık konut kredi faiz oranlarının yüzde 0.95 ile yüzde 1’in altında olduğu görüldü.

‘3.5 YILLIK STOKU ERİTİR’

Konutta KDV oranlarının yüzde 18’den 8’e çekilmesi ve tapu harçlarının yüzde 4’ten 3’e indirilmesinin konut sektörüne canlılık getireceğini aktaran Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, “Alınan önlemler çok önemli, son 5 yılda birikmiş olan 2 milyon 130 bin konut stokunu eritecek” dedi. Coldwell Banker Türkiye’nin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri üzerinden birinci el satış konut üretimi ve satışına yönelik yaptığı çalışmaya göre, Türkiye’de 3.5 yıllık konut stoku bulunuyor. Bu stok verisini değerlendiren Gökhan Taş, “Toplamda 2 milyon 130 bin konut stokundan bahsediyoruz. Son 5 yıl 1’inci el konut satış ortalamasına baktığımızda 590 bin adet/yıl konut satıldığını görüyoruz. Bu da 1 Ocak 2018 itibarıyla yeni inşaat ruhsatı verilmeyeceği varsayımı gerçekleşse dahi 3.5 yıllık 1’inci el konut stokundan bahsediyoruz” açıklamasında bulundu.