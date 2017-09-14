Konya'da, Mısırlı 1 çocuk annesi eşi Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul (35) ve evlerinde kalan Faslı kadın misafiri Fatıma Boumendıl'ı (55) boğazını keserek öldüren Amrmohamed İbrahim Mohamed (42) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eşini 3 yaşındaki oğlunun gözleri önünde öldürdüğünü itiraf eden Mohamed'in, onu kendisinden ayrılıp zengin bir Türk'le evlenmek istediği için; misafirleri kadını da bu kararı almasında teşvik edip, aralarını bozmaya çalıştığı gerekçesiyle öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.
DHA'nın haberine göre olay, geçen salı günü merkez Meram İlçesi Sahibiata Mahallesi Atalay Sokaktaki bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın giriş katında bulunan lokantada bulaşıkçı olarak çalışan Fatıma Boumendıl, ikindi namazını kılmak için üst katta misafir olarak kaldığı arkadaşı Mısırlı Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul'ın evine çıktı. Boumendıl'ın uzun süre lokantaya dönmemesi ve telefonunu açmaması üzerine şüphelenen lokanta çalışanları saat 22.30 sıralarında durumu polise bildirdi.
2 KADIN BOĞAZLARI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kapıyı açıp içeri girdiğinde Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul'un vücudunun çeşitli yerlerinde 4 ve aynı evde kalan Fatıma Boumendıl'ın da 22 yerinde bıçak darbesi ve her ikisinin de boğazları kesilerek öldürülmüş halde buldu.
Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, lokanta çalışanlarının ifadelerinden akşam saatlerinde Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul'ın eşi Amrmohamed İbrahim Mohamed'in eve geldiğini, bir süre sonra 3 yaşındaki oğlunu yanına alarak binadan çıktığı bilgisine ulaştı.
EVDEN AYRILIRKEN SOKAKTAKİLERLE TOKALAŞMIŞ
Bunun üzerine çalışmalarını Amrmohamed İbrahim Mohamed üzerine yoğunlaştıran polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yanında 3 yaşında oğlu bulunan Mohamed'in, evinin bulunduğu sokakta karşılaştığı tanıdıklarıyla rahat tavırlarla tokalaşıp selamlaştığını, ardından da olay yerinden 150 metre uzaklıkta taksiye binerek otogara gittiğini saptadı. Polis, otogarda yaptığı güvenlik kameraları çalışmasında ise Mohamed'in çocuğuyla birlikte Gaziantep otobüsüne bilet aldığını tespit etti.
OTOBÜS ŞOFÖRÜYLE TEMASA GEÇİLDİ
Çalışmasını titizlikle sürdüren polis, otobüs şoförüyle temasa geçip Adana otogarına geldiğinde kapıları kapatmasını kimseyi indirmemesini söyledi. Şoför, otogara geldiğinde kapıları kapattı ve Mohamed, hazır belkeyen polis ekibi tarafından yanında oğluyla birlikte yakalandı.
EŞİ ZENGİN BİR TÜRK ERKEKLE EVLENMEK İSTEMİŞ
Mohamed, gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere Konya'ya getirildi. Yanındaki oğlu da devlet koruması altına alındı. Tercüman eşliğinde alınan ifadesinde öldürdüğü Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul'un ikinci eşi olduğunu ve 3 aydır evde kalmadığını belirten Mohamed'in, eşinin kendisinden ayrılıp zengin bir Türk erkekle evlenmek istediğini ileri sürdü. Mohamed, ''3 aydır eve gitmiyorum. Eşimle ayrı yaşıyorum. Zaman zaman dışarlarda yatıyorum. Mısır'da kamyonlarım vardı. İşlerim iyiydi. Orada iflas ettikten sonra ikinci eşim Sanaa ile birlikte 6 ay önce Türkiye'ye geldim. 5 aydır da Konya´dayız" dedi.
Evlerinde misafir olarak kalan Fatıma Boumendıl'ın eşini, kendisinden ayrılıp zengin bir Türk erkekle evlenmesi için kandırdığını iddia eden Mohamed, ''Fatıma, eşime 'Bunu bırak sana zengin bir Türk bulup onunla evlendireyim' dedi. Eşimde bana 'Senden ayrılıp zengin bir Türk ile evleneceğim' dedi. O gün akşam barışmak için eve gittiğimde eşyalarımın toplanıp bir çantaya konulduğunu gördüm. Evde eşim yoktu, Fatıma ile karşılaştım. Ona 'Neden bizi ayırmak istiyorsun?' dedim. Fatıma, sakin sakin konuşurken bağırmaya başladı. Ben bağırmamasını söyledim. Bağırmaya devam edince sinirlenip mutfaktan bıçağı alarak defalarca bıçakladım" dediği öğrenildi.
EŞİNİ, OĞLUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜRMÜŞ
Fatıma Boumendıl'i öldürdükten sonra 1 saat 15 dakika eşinin eve gelmesini beklediğini belirten Mohamed, ''Fatıma'yı öldürdükten sonra o sıra evde olmayan eşimi bekledim. 1 saat 15 dakika sonra eşim aşevinden aldığı yemekle, kucağında oğlumla eve geldi. Elimdeki bıçakla eşime saldırdım. Onu 'Hain, hain' diye bağırarak boğazını kesip öldürdüm. Sonra oğlumda birşey var mı diye üzerini kontrol ettim. Ardından çocuğumun elini, yüzünü yıkayıp evden çıkarak otogara gittim. Gaziantep otobüsüne bilet alıp otobüsü bindim" dediği öğrenildi.
5 GÜN ÖNCE EŞİNİ DÖVEREK HASTANELİK ETMİŞ
Yapılan soruşturmada Amrmohamed İbrahim Mohamed'ın 5 gün önce de eşini, kıskançlık krizi sonucu dövüp başından yaraladığı ortaya çıktı. Başından yaralanan Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul'un çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı, tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Sanaa'nın dayağın ardından eşinden şikayetçi olduğu ve bunun üzerine çiftin polis merkezine gidip ifade verdiği öğrenildi. İfadelerinin ardından oturma izinleri olmadığı belirtilen Amrmohamed İbrahim Mohamed'e, Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 15 gün içerisinde ailesiyle birlikte Türkiye'yi terk etmesi istendiği belirtildi.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Amrmohamed İbrahim Mohamed, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Misafir 12 dakika önceNeden ülkelerinde değiller? Neden saçma sapan olaylarını burada yaşıyorlar? Bizim psikolojimizi neden etkiliyorlar? yoksa oraların adaleti bizim adaletimizden daha mı fazla ceza veriyor? Ellirini kollarını sallayarak ölüm saçıyorlar.. Mecbur muyuz bu cahil zihniyetleri taşımaya????00
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Misafir 52 dakika önceKUZEY AFRİKA, ORTADOĞU,ORTA AFRİKA TÜRKİYEYE DOLMUŞ RESMEN: BU NE YA..HAYIR BU ADAMAARA NEDEN BU KADAR YOL VERİLİYOR: AMAÇ NE?60
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Misafir 21 dakika önceSence?00