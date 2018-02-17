Konya'nın Kadınhanı ilçesinde boşanma davası süren 2 çocuğunun annesi Cennet A. ile kayınpederi Hacı İbrahim Aka'yı tüfekle vurarak öldüren Hüseyin A.'nın yargılanmasına devam edildi. Hüseyin A.'nın kayınpederini öldürdükten sonra vurduğu eşi Cennet A.'nın babasının başında "Baba ne olur uyan" sesini duyunca ölmediğini anlayıp, geri dönerek öldürdüğü belirtildi.
DHA'nnı haberine göre lay, 12 Ağustos 2016 tarihinde Kadınhanı ilçesinde, eskiden belde olan Osmancık Mahallesi´nde meydana geldi. Kamyon şoförü Hüseyin A., şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşayan boşanma aşamasındaki eşi Cennet A. ile görüşmek için kayınpederinin evine giti. Ancak Cennet A. ve ailesi, mahkemece uzaklaştırma kararı bulunan A.'nın görüşme isteğini geri çevirdi. A., evden aldığı tüfeği otomobilinin bagajına koyup, kayınpereninin evinen yakınındaki kahvehanede beklemeye başladı.
ELİNDE EKMEK VARKEN ÖLDÜRDÜ
Bir süre sonra eşi Fatma Aka ile birlikte hastaneden dönen Hacı İbrahim Aka, bakkaldan ekmek aldıktan sonra evine gireceği sırada arkasından gelen Hüseyin A.'nın silahlı saldırısına uğradı. A., tüfekle kayınpederi Aka'yı bahçe kapısında vurarak öldürdü. Silah seslerini duyup dışarı çıkan Cennet A., babasını kanlar içiresinde yerde yatarken gördü.
"ÖLMEDİĞİNİ ANLAYINCA, SİLAHI ALIP, GERİ DÖNDÜ"
Hüseyin A. eşi Cennet'e de ateş ettikten sonra silahı otomobilinin bagajına bıraktı. Elinden yaralanan Cennet A.'nın ölmediğini anlayan Hüseyin A., tüfeğini alarak geri döndü, birkaç el ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra yakalanan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan tutuklu sanık Hüseyin A.'ın yargılanması devam edildi.
Duruşmada tanık olarak dinlenen, hem eşini hem de kızını kaybeden Fatma Aka, Hüseyin A.'nın önce eşini öldürdüğünü, ardından da kızı Cennet'i vurduğunu söyledi. Babasının cesedi başında "Baba baba ne olur uyan" diye ağlayan eşinin ölmediğini fark eden Hüseyin A.'nın tekrar geri gelip, birkaç kez ateş ederek Cennet A.'yı öldürdüğü ifade etti.
Duruşmanın 8'inci celsesinde Cumhuriyet Savcısı mütaalasını verdi. Mütaalada, olaydan 4 ay önce çiftin ayrı yaşamaya başladığı, Hüseyin A.'nın eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü, bunu konuşmak için kayınrpederinin evine gittiğini, ancak bu teklifin geri çevrilmesi üzerine hem eşi Cennet'e, hem de onun ailesini tehdit içerikli mesajlar attığıni, olay günü ise silahını aracına koyarak kayınpederinin evine gittiğini, burada önce kayınpederini daha sonra eşi Cennet'i vurduğunu, eşinin ölmemesi üzerine tekrar geri dönerek eşini öldürdüğüne yer verildi.
Cumhuriyet Savcısı, sanık Hüseyin A. hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış mühebbet hapis cezası istedi. Dava ileri bir tarihe ertelendi.
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