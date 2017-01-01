KÜLTÜR-SANAT
Film ve dizilerin kamera arkası görüntüleri
26 Ekim 2016 Çarşamba, 14:57:22 | Güncelleme: 05 Nisan 2017 Çarşamba, 13:56:36
İşte yerli-yabancı film ve dizilerin hiç görmediğiniz kamera arkası görüntüleri
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Ghost in the shell (Efektsiz)
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Ghost in the shell (Efektli)
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Ghost in the shell (Efektsiz)
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Ghost in the shell (Efektli)
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Ghost in the shell (Efektsiz)
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Ghost in the shell (Efektli)
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Ghost in the shell (Efektsiz)
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Ghost in the shell (Efektsiz)
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Ghost in the shell (Efektli)
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Ghost in the shell (Efektsiz)
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Ghost in the shell (Efektli)
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Gods of Egypt (Mısır Tanrıları) filminin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Eğer filmde uygulanan efektler olmasaydı...
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Mısır Tanrıları (Efektsiz)
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Mısır Tanrıları (Efektli)
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Mısır Tanrıları (Efektsiz)
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Mısır Tanrıları (Efektli)
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Mısır Tanrıları (Efektsiz)
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Mısır Tanrıları (Efektli)
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Mısır Tanrıları (Efektsiz)
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Mısır Tanrıları (Efektli)
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Mısır Tanrıları (Efektsiz)
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Mısır Tanrıları (Efektli)
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Mısır Tanrıları (Efektsiz)
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Mısır Tanrıları (Efektli)
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Mısır Tanrıları (Efektsiz)
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Mısır Tanrıları (Efektli)
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Mısır Tanrıları (Efektsiz)
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Grey's Anatomy (Efektsiz)
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The Hunger Games (Efektli)
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The Hunger Games (Efektsiz)
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Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children (efektli)
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Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children (efektsiz)
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Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children (efektli)
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Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children (efektsiz)
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Independence Day: Resurgence (efektli)
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Independence Day: Resurgence (efektsiz)
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Independence Day: Resurgence (efektli)
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Independence Day: Resurgence (efektsiz)
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Into the Storm (efektsiz)
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Dracula Untold (efektsiz)
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Game of Thrones'un zorlu çekimlerinin perde arkası görüntüleri de en az dizi kadar ilgi çekiyor.
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Fantastik öğeler barındıran dizini çekimlerinde çoğu zaman görsel efektlerden yararlanılıyor.
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İşte Game of Thrones'un kamera arkasından çarpıcı kareler....
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Batman vs Superman (efektli)
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Batman vs Superman (efektsiz)
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Batman vs Superman (efektli)
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Batman vs Superman (efektsiz)
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Batman vs Superman (efektli)
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Batman vs Superman (efektsiz)
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Batman vs Superman (efektli)
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Batman vs Superman (efektsiz)
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Batman vs Superman (efektli)
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Game of Thrones (efektsiz)
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Game of Thrones (efektli)
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Batman vs Superman (efektsiz)
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Batman vs Superman (efektli)
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Batman vs Superman (efektsiz)
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Batman vs Superman (efektli)
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Batman vs Superman (efektsiz)
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Batman vs Superman (efektli)
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Batman vs Superman (efektsiz)
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Batman vs Superman (efektli)
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Batman vs Superman (efektsiz)
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