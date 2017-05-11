2016 yılında ilk olarak Ryan Reynolds'ın hayat verdiği Deadpool karakteri şimdi de televizyon ekranına geliyor. Geçtiğimiz sezon Atlanta dizisi ile iyi bir çıkış yakalayan Donald Glover'ın yer alacağı dizinin 10 bölümden oluşacağı ve 2018 yılında ekrana geleceği söyleniyor. O zamana kadar Donald Glover’ı; gelecek olan Han Solo spin-off filminde ve The Lion King uyarlamasında Simba olarak izleyebileceğiz. Atlanta ise önümüzdeki sezon ekranlara gelmeyecek.