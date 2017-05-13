Monte Carlo Balesi geliyor

Efsane oyuncu ve Monako Prensesi Grace Kelly anısına kızı Caroline tarafından kurulan Monte Carlo Balesi, yönetmen ve koreograf Jean-Christophe Maillot’un üstün çabalarıyla bugün dünyada parmakla gösterilen bir topluluk. Bu özel ekip,

“Göl-Kuğu Gölü’ne İthafen” adlı gösterileriyle İstanbul’a geliyor. HT Cumartesi'nde yer alan Ekin Türkantos'un haberine göre;



Daha dün gibiydi ama Monte Carlo

Balesi’nin Türkiye’deki ilk gösterisi Külkedisi’nin sahnelenmesinin üzerinden tam 12 yıl geçmiş.

2005’te 33. İstanbul Müzik Festivali kapsamında gelmiş ve büyük ilgi görmüştü. Monako Prensesi Grace Kelly’nin anısına kızının kurduğu Monte Carlo Balesi yeniden İstanbul’da... Ancak bu kez daha modern bir sunumla; Çaykovksi’nin başyapıtı Kuğu Gölü’ne yepyeni bir yaklaşım getirerek “Göl-Kuğu Gölü’ne İthafen” eseriyle İstanbullu sanatseverlerle buluşacak. Avrupa ve ABD basınından “Dansı etkileyici ayrıntılarla dolduran, müthiş Monte Carlo dansçıları tüm becerilerini sergiliyor”, “Kalitesi tartışılmaz Monakolu topluluğun, göz alıcı biçimde yorumladığı Göl, güçlerin en gizlisinin tasarladığı karanlık bir düş” gibi övgüler alan “Göl-Kuğu Gölü’ne İthafen”de 50 kişi dans ediyor. Bu dev prodüksiyonu yönetmen ve koreograf Jean-Christophe Maillot hayata geçiyor. Maillot eserde; siyah ve beyaz, iyi ve kötü, masumiyet ve erotizm

gibi zıtlıkları gösteriyor.

GRACE KELLY ANISINA KURULDU

2 kilometrekarelik bir alana sahip olan dünyanın en küçük ikinci ülkesi olan Monako’nun dünyadaki en dinamik bale topluluklarından birine sahip olması size şaşırtıcı gelmesin. Çünkü Monako’nun dansa yaklaşımı hep iyi olmuş. Büyük ekonomik krizin yaşadığını 1911’de Serge Diaghilev ile topluluğu Ballets Russes, belediye tiyatrosuna yerleşik sanatçı olarak davet dilmiş. Ballets Russes, 1929’da dağıldığında ardında pek çok küçük bale topluluğu bırakmış. Bunların sonuncusu 1953’te kapılarını kapatsa da dans tutkusuyla bilinen Monako Prensesi Grace Kelly, 1975’te Rus öğretmen Marika Besobrasova’ya genç yetenekleri yetiştirebileceği bir bale okulu kurmuş. Grace Kelly’nin bale sevgisi kızı Caroline’e de geçmiş ve annesinin ölümü üzerine 1985’te onun isteği doğrultusunda Monte Carlo Balesi’nin temelini atmış.

Hamburg Balesi’nin eski solistlerinden, ödüllü balet Jean- Christophe Maillot ise 24 yıl boyunca Monako’nun dans merkezi haline gelmesi için çalışmış. Ve 1987’de Monte Carlo Balesi için Le Mandarin Merveilleux (Mucizevi Mandarin) eserini yaratarak 1993’te, Monako’nun yeni filizlenmeye başlayan bale topluluğunu yönetmek üzere Prenses Caroline tarafından davet edilmiş. Ve ilginç bir anekdot da şu ki, Prenses Caroline’e neden kendisini seçtiğini sorduğunda, “Bir temsilin ardından birlikte içki içmek istemeyeceğim bir yönetmenle çalışmayı düşünemem” cevabını almış. Bunun üzerine Maillot, dünyaya bu topluluğun bir prensesin oyuncağı olmadığını göstermek ister ve balenin repertuvarına 70’ten fazla yeni eser katar. Dünyanın dört bir yanından öğrencilerin akın ettiği bir dans okulu kurarak da uluslararası bir dans festivali olan Monako Dans Forumu’nu başlatır. Bu dans platformu, Monako’nun bugün dansçılar için müstesna bir merkez haline gelmesinde de önemli bir etken. Monte Carlo topluluğuyla 24 yıl geçirdiği için kendini şanslı sayan Maillot, “Peki bu topluluk günün birinde dağılırsa ve bu rüya sona ererse?” sorusuna şu yanıtı veriyor: “Caroline ve ben her zaman bir restoran açabileceğimizi söyleriz.”