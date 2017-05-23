Bodrum'da her yıl düzenlenen Uluslararası D-Marin Klasik Müzik Festivali bu yıl çehresini değiştiriyor ve yeni adıyla Bodrum Müzik Festivali olarak karşımıza çıkıyor. 12 yıldır klasik müzik alanında önemli isimleri bir araya getiren festivalde bu sene pek çok ilke imza atılıyor.



Sabahın ilk saatlerinden gece yarısına kadar sürecek festivalde, beş gün boyunca klasik müzik etrafında şekillenen farklı disiplinlerden etkinlikler de gerçekleşecek. Yaratıcı düşünce, ritim-dans ve plastik sanatlar içeren çocuk atölyeleri , tadım etkinliği, müzik ve edebiyat söyleşileri takvimde yer alıyor.



Festivale Katılacak İsimler

Beş gün sürecek festival; Alice Sara Ott, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Emma Shapllin, Leticia Moreno, Fazılsay, Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası, Kerem Görsev Trio & Karşıyaka Oda Orkestrası, Semplice Quartet, İklim Tamkan & Senem Dimircioğlu, Leszek Mozdzer, Nil Kocamangil & Agapi Triantafyllidi, İstanbul Barok Orkestrası ve Borusan Quartet gibi önemli müzisyen ve orkestraları ağırlayacak.



Festival kapsamında Bodrum'un farklı mekanlarında gösteriler yer alacak

Bodrum Müzik Festivali bu yıl D-Marin Turgutreis Marina, Bodrum Kalesi, Gümüşlük Akademi ve Şevket Sabancı Parkı gibi klasikleşen buluşma noktalarının yanı sıra ilk kez TED Bodrum Koleji, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi içinde yer alan şövalye odası ve kuleler, Yalıkavak Marina, The Marmara Bodrum, Midtown AVM Açıkhava Sineması ve Bodrum Mozole Anıt Müzesi gibi mekanlarda tüm Bodrum'a yayılıyor.