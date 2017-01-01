SSM, Feyhaman Duran sergisi ile paralel şimdi de, Türk sanat tarihinin önemli isimlerinden, ressam ve heykeltıraş Selim Turan’ın eserlerinin yer alacağı kapsamlı bir sergiye ev sahipliği yapacak. Sergi 30 Mayıs - 31 Temmuz tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Selim Turan “Tez, Antitez, Sentez” başlıklı sergide; 1947’den vefatına kadar Paris’le İstanbul arasında yaşayarak her iki kentin kültür ortamından etkilenen sanatçının 100’ü aşkın eseri yer alacak.

Selim Turan’ın sergisine, 1947-60 arasında Paris’te etkinlik gösteren önemli ressamlardan Jean Bazaine, Henri Goetz, Léon Zack, Natalie Dumitresco, Alexander Istrati çalışmalarının yanı sıra, o yıllarda Fransız başkentinde çalışan Türkiyeli sanatçıların resim ve heykelleri de eşlik edecek.

Küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez’in yaptığı sergi, Selim Turan’ın uzun bir zaman sonra gerçekleştirilen ilk kişisel sergisi olma özelliğine sahip.