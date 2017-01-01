ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Sakıp Sabancı Müzesi
KÜLTÜR-SANAT

Tez, Antitez ve Sentez

Sabancı Müzesi Türk ressamları ağırlamaya devam ediyor

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:11:40 Güncelleme: 12:21:21 HABERTURK.COM

SSM, Feyhaman Duran sergisi ile paralel şimdi de, Türk sanat tarihinin önemli isimlerinden, ressam ve heykeltıraş Selim Turan’ın eserlerinin yer alacağı kapsamlı bir sergiye ev sahipliği yapacak. Sergi 30 Mayıs - 31 Temmuz tarihleri arasında ziyarete açık olacak. 

Selim Turan “Tez, Antitez, Sentez” başlıklı sergide; 1947’den vefatına kadar Paris’le İstanbul arasında yaşayarak her iki kentin kültür ortamından etkilenen sanatçının 100’ü aşkın eseri yer alacak.

Selim Turan’ın sergisine, 1947-60 arasında Paris’te etkinlik gösteren önemli ressamlardan Jean Bazaine, Henri Goetz, Léon Zack, Natalie Dumitresco, Alexander Istrati çalışmalarının yanı sıra, o yıllarda Fransız başkentinde çalışan Türkiyeli sanatçıların resim ve heykelleri de eşlik edecek.

Küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez’in yaptığı sergi, Selim Turan’ın uzun bir zaman sonra gerçekleştirilen ilk kişisel sergisi olma özelliğine sahip.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (25 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (25 Mayıs 2017)
"Hayaller uçar, sınır tanımaz"
KÜLTÜR-SANAT

"Hayaller uçar, sınır tanımaz"
Ece Mumay'ın ilk single'ı
KÜLTÜR-SANAT

Ece Mumay'ın ilk single'ı
Televizyon izleme rutini değişiyor!
KÜLTÜR-SANAT

Televizyon izleme rutini değişiyor!
Bu hafta ne yapsak? (24 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (24 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

BU HAFTA NE YAPSAK? (26 MAYIS 2017)
Televizyon izleme rutini değişiyor!
KÜLTÜR-SANAT

TELEVİZYON İZLEME RUTİNİ DEĞİŞİYOR!
Bu hafta ne yapsak? (25 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

BU HAFTA NE YAPSAK? (25 MAYIS 2017)
Tez, Antitez ve Sentez
KÜLTÜR-SANAT

TEZ, ANTİTEZ VE SENTEZ

Bu hafta ne yapsak? (24 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

BU HAFTA NE YAPSAK? (24 MAYIS 2017)
En özel James Bond: Roger Moore
KÜLTÜR-SANAT

EN ÖZEL JAMES BOND: ROGER MOORE