2003’te “Benim Adım Sam” ile 9 yaşında sinemaya giren Dakota Fanning, feminist ve şiddet yüklü western “Brimstone”daki performansıyla geçtiğimiz yıl 73. Venedik Film Festivali’nin ana yarışmasında boy gösterdi. “Brimstone” Türkiye’de bugün gösterime giriyor. Ünlü oyuncuyla Venedik’te yaptığımız söyleşiyi paylaşıyoruz.

Bundan 13 yıl önce kariyerinizin başlangıcında bir westernde oynayacağınızı söyleseler şaşırırdık. “Brimstone” ile 22 yaşınızda böyle bir rolle karşımıza çıkmanızın bir hikâyesi olmalı?

Bu senaryo çok detaylıydı ve her şey sayfada vardı. Konuyu, genel yapıyı sevdim. Ama burada her şey katmanlı ve karmaşıktı. Aynı zamanda da böyle roller genç kadınlar için fazla gelmiyor. Ben de bu şansı değerlendirmek istedim. Güçlü kadın ve bir hayatta kalma mücadelesi beni çarptı.

“Pastoral Amerika” ve “Brimstone”daki deneyimlerinizle ilgili ne dersiniz?

“Pastoral Amerika”da Ewan’ın karakteriyle kurduğum ilişki üzerine kurulu bir dramatik yaklaşım var. Orada da şiddetten etkilenmiş bir karaktere can veriyorum. 60’larda Vietnam Savaşı’na paralel olarak değişiklikler yapılması gereken bir aile tablosu canlanıyor. Burada şiddet farklı işliyor. Biri kapalı, diğeri açık şiddet. Her ikisinin de politik arka planı var.

Kardeşiniz Elle Fanning biraz öne çıktı sanki. İkinize aynı rol teklif edildi mi?

Olmadı, ama yaşlanınca olur belki. Bu da güzel! Kardeş olmak önemli. O da bunu umursamıyor. Elle için önemli olan bir kariyer oluşturmak.

Çocuk oyuncu olarak tanınmak kariyerinizde nasıl bir etki yaratıyor?

Ben normalim. Bir şey fark etmiyor öyle çıkış yapmak. Benim için önemli olan ailemin beni sevmesiyle kendime iyi davranmak. Çalıştığım kişiler de işimde beraber olduğum insanlar da önümü açtılar. Kendime zarar verecek bir şey yapmam.