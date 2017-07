Elektronik müzik dinleyicisi olgunlaştı

Ece Ulusum, HT Cumartesi'deki yer alan yazısında elektronik müziğin nabzını tuttu.

Harbiye’deki elektronik müzik yuvası Klein’in kapısında uzun kuyruklar, içerisi tıklım tıklım... Küçükçiftlik Park’a doğru uzunca bir trafik, insanlar Dimitri Vegas & Like Mike etkinliğine yetişmeye çalışıyor. Mekânlarda elektronik müzik daha fazla duyuluyor. Geçen yıl Sónar Istanbul’da biletler tükenmesine rağmen Zorlu PSM’nin kapısında oluşan kalabalığı hatırlayın, 10 bin kişi izledi. Yani Türkiye’de 2000’lerde popüler olan elektronik müziğin artık ciddi bir kitlesi var.

Elektronik müzik dinleyici kitlesi hiçbir etkinliği kaçırmıyor, müzik işini ciddiye alıyor. Dans etmeye, fotoğraf ya da konum paylaşmaya değil müzik dinlemeye giden bilinçli bir kitle onlar. Bu da gelen isimleri inanılmaz motive ediyor. Elektronik müzik festivallerine olan bu yoğun ilgi, duyumlarımıza göre yurtdışı festivallerinin de dikkatini çekiyor. Aslında dünyada da müzikseverlerin böyle bir eğilimi var. 2015’te 6 milyar dolar olan elektronik müzik endüstrisinin 2017’nin ilk yarısında açıklanan büyüklüğü tam 7.4 milyar dolar. ABD’deki müzik festivallerinin elektronik müziğe yer verişi yüzde 28 artış göstermiş. Spotify’da aylık 12 milyar elektronik müzik dinleyicisi var. Aynı araştırma, elektronik müzik festivallerindeki kadın müzisyen azlığını da vurguluyor. Zira bu, ülkemizdeki festivallerde de görülüyor.

Konumuza dönersek, elektronik müziğin yükselişinin altında kolay ve sadece bir bilgisayarla bile üretilebiliyor olması yatıyor. Ancak yetenekli olanlar aradan sıyrılıyor. Bu işler malum blogger ve ünlülerin hazır set up’lar üzerinden çalıp “Eğleniyor muyuz?” diye boş boş bağırmalarıyla olmuyor. Ustalarına ayıp... Elektronik müzik remixer, DJ, vokallerinin iyilerini dinleyebileceğiniz birçok isim çeşitli etkinliklerle İstanbul’a geliyor. Elektronik müzikseverler ve keşfetmeye açık olanlar bu konserleri kaçırmamalı.

3 GÜN 3 GECE 100 DJ

Bugün ve yarın devam edecek Big Burn İstanbul, Suma Beach’i yerinden oynatacak! Festivalde beş sahne olacak. Tam anlamıyla ‘non-stop’ müzik! Suma Beach uzak diye dudak bükmeyin; Taksim ve Levent’ten kalkan servisler olacak, geç saatlerde de aynı servisler sizi geri götürecek. Hafta sonu güneşlenecek ve denize girecek bir yer arıyorsanız üstüne bir de dansı ekleyip Big Burn’e gidin. Epey iddialı line up’ı var.

100 elektronik müzisyenin sahne alacağı etkinliğin favori isimleri Türkiye’de ilk kez sahneye çıkacak Luciano, Richie Hawtin, Acid Pauli, Resident Advisor’ın efsanesi Dixon ve Loco Dice. Liste uzun, Andre Galluzzi, Anthea, Argenis Brito, Autarkic, Ayman Awad, Barnt, Bedouin, Boot & Tax, Dani Casarano, Dualitic, Felipe Valenzuela... Ancak uyarmam gerek, tek günlük biletler satışa çıkar çıkmaz tükendi. Kombine ve kamp biletlerine talim etmek durumundasınız. Gece boyu dans edip partiye ertesi sabah devam etmek isteyen kampçılar için çok iyi bir teklif.

YATCAZ, KALKCAZ, PARTİLEYECEZ!

Bu yıl 29-30 Temmuz’da 10’uncu kez gerçekleşecek %100 Music: Electronica Festival İstanbul da Suma Beach’te gerçekleşecek. Burası İstanbul’da gece boyu müziğe imkân veren nadir açık hava mekânlarından. Festivalciler de kıymetini biliyor... 29 Temmuz 18.00’de başlayacak, 30 Temmuz 21.00’de bitecek etkinliğin mottosu da şu: Türkiye’nin en büyük elektronik müzik buluşması. 30’dan fazla elektronik müzisyenin sahne alacağı festivalin line up’ından bir bölümü paylaşalım: Claptone, Doctor Dru, Einmusik b2b Jonas Saalbach, Francesco Tristiano, Oceanvs Orientalis, Red Axes, Stavroz, Birol Giray, Jaffer, Murat Uncuoğlu... 27 saatlik festivalde müziğe kulak verin, durmadan dans edin...

ONE COLONY’NİN İLK KONSEPT FESTİVALİ

Elektronik müziğe olan ilgi arttıkça festivalleri de artıyor. Bu yıl gıcır gıcır bir elektronik müzik festivalimiz var. Moovment Festival. 19-20 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek etkinliğin yaratıcısı, birçok dünyaca ünlü ismi getiren One Colony. Bu festival onlar için de bir ilk. Bir festivalin ilk seferinde bulunmak müzikseverler için önemlidir zira 2 günlük etkinliğin line up’u da hiç fena değil. Burn parçasıyla listeleri sallayan müzik yapımcısı KSHMR, big room house ve electro house işinde sıkı Blasterjaxx’ın yanı sıra Bass Modulators, Brennan Heart, Coone, Timmy Trumpet, Wasted Penguinz, 2 Faced Funks, Volac, Zatox ve Mc Villain var. İndirimli biletler hâlâ satışta, kaçırmayın.

BONOBO, CAZ FESTİVALİNE GELİYOR

Bonobo’nun ayağı İstanbul’a epey zamandır alışık ama araya mesafe girmişti. Şimdi Akbank Sanat’la hem de Akbank Caz Festivali kapsamında geliyor. Volkswagen Arena’da gerçekleşecek etkinliğe daha çok var, 11 Kasım’da sahneye çıkacak. Ancak biletler satışta ve tükenmek üzere... Elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Çünkü Avrupa disko ritimlerini füzyonlayan, caz ve Afro ritimlerini kullanan Bonobo’nun live’ı epey iyi oluyor. Son albümü Migration’dan parçalar dinleyebileceksiniz.

DENEYSEL ELEKTRONİK MÜZİK

Matthew Barnes’in deneysel elektronik müzik projesi Forest Swords, 28 Ekim’de Salon IKSV’de. Barnes, FACT Magazine’den yılın en iyi albümü ünvanını, Pitchfork’tan ise onur derecesiyle diplomasını aldı. The Guardian onun için “Yılın gömülü hazinesi” dedi. Pitchfork 2010’da yayımladığı bir makalede Barnes’i yeni jenerasyon süper prodüktörler James Blake, Bon Iver, Burial, Four Tet ile aynı lige koydu. Barnes Forest Swords’un haricinde Massive Attack’ten Robert del Naja ve Young Fathers ile bir kısa film için işbirliği yaptı, Wild Beasts ve Gold Panda için remiksler hazırladı, How to Dress Well ile birlikte bir şarkıya imza attı, Assassins Creed’in orijinal müziklerini besteledi. Ve şimdi, yeni albümü Compassion’ın Avrupa turnesi kapsamında Türkiye’ye geliyor!

KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM

Kaç zamandır elektronik müzik ve müzik sektörünün önemli etkinliği Sónar Festivali, İstanbul’a geldi gelecek diye konuşulurken sonunda bu yıl ilki Zorlu PSM’de gerçekleşti. Festivale ilginin epey yoğun olduğunu biliyorduk ama kapıdaki kuyrukları görünce daha da iyi anlamış olduk. Henüz elimizde yalnızca ikinci Sónar Istanbul’un ne zaman düzenleneceği bilgisi var; 30-31 Mart 2018. Line up konusunda hummalı çalışmalar sürüyor ama henüz çıt yok. Bu sefer daha iddialı olması beklenen festivalin biletlerinin satışa çıkar çıkmaz tükeneceğini bilmek için kâhin olmaya gerek yok. Yüzlerce kişi pişmanlıklarının acısını belli ki bu yıl çıkaracak. O yüzden iyi takip edin...