Bu hafta sanat piyasasını, güncel sergileri, gelecek müzayedeleri gölgede bırakacak bir olay vardı: Salvador Dali’nin mezarı açıldı. HT Pazar'dan Deniz Çağlar'ın haberi...



Haftalardır süren tartışmalar sonunda sürrealist İspanyol ressam Dali’nin mezarı, Maria Pilar Abel’in, Dali’nin kızı olduğu iddiasıyla başvurduğu İspanya’daki bir yerel mahkemede davayı kazanmasının ardından resmen açıldı. Dali’nin mezarı, doğum yeri olan İspanya’nın kuzeydoğusundaki Katalan bölgesinde, Figueres kentinde kendisinin tasarladığı tiyatro ve müze binasında. Mezarın açılmasıyla birlikte müze, tarihinin en akıl almaz görüntülerine sahne oldu. Dali’nin 28 yıl sonra açılan mezarından alınan DNA örnekleri adli tıp uzmanlarınca incelenecek. Neticelendikten sonra, Dalí’nin mezarına geri gönderilecekmiş. Ekiplere göre incelemenin en ilginç kısmı, Dali’nin kendisiyle bütünleşmiş bıyıklarının tıpatıp aynı şekilde bulunması!

Mezarın açılma sebebine gelince... 61 yaşındaki tarot falcısı Abel, 2015’te Dali’nin evlilik dışı doğan kızı olduğu iddiasıyla miras hakkı için mahkemeye başvurmuştu. Abel, annesinin 1950’li yıllarda Dali’nin yaşadığı bir evde hizmetçi olarak çalıştığını ve Dali ile arkadaşlıklarının gizli bir aşka dönüştüğünü öne sürmüştü. Abel haklı bulunursa, Martinez Dali’nin soyadını kullanabilecek. Ayrıca Dali’nin malvarlığından bir miktar hak talep edebilecek. Dali’nin son kalan milyon dolarlık eserlerinden birkaçı da eline geçecektir.

İSPANYA'DAKİ EN BÜYÜK SANAT HIRSIZLIĞI

İspanya’da bir kriz daha çözüldü bu hafta. İspanya’daki en büyük modern sanat hırsızlığı kabul edilen olayın failleri bulundu. İspanyol polisi, İrlanda asıllı İngiliz ressam Francis Bacon’ın 2015’te çalınan 5 tablosundan 3’ünün bulunduğunu, soruşturma çerçevesinde 10 kişinin tutuklandığını açıkladı. Toplam değerleri en az 30 milyon dolar olan 5 tablo, Bacon’ın dostu olarak bilinen Jose Capelo’nun Madrid’deki evinden çalınmıştı. 2015’te Capelo’nun evine giren hırsızlar, evdeki mücevherleri ve diğer değerli eşyaları da almıştı. Eserlerinde çoğunlukla Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesini, papaları ve yakın arkadaşlarını resmeden Bacon’un, 1992’de Madrid’de yaşamını yitirdiği biliniyor.

POLİS NAZİ ESERLERİNE EL KOYDU

Bir kriminal olay da Güney Amerika’dan... Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te Nazi dönemine ait gümüşten yapılmış 75 parça heykel ve biblo ele geçirildi. Bulunan eşyalar arasında Nazi lideri Adolf Hitler’in bir büstü ve fotoğraflarının negatifleri var. Nazi sembolü taşıyan kum saati, bıçaklar ve kafa ölçüm aletleri de çıktı. Eserler polislerin bir koleksiyonerin evine yaptığı baskın sırasında kitaplığın arkasına gizlenmiş odada keşfedildi. Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich koleksiyondaki eserlerin tamamının orijinal olduğunu açıklarken, eserler Buenos Aires’te bulunan Holocaust Müzesi’ne bağışlandı. Koleksiyon incelemelerin sonunda sergilenecek.