Christopher Nolan'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Dunkirk, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlardan kaçan İngiliz ve Fransız birliklerinin Kuzey Fransa'da yer alan Dunkirk sahil bölgesinde sıkışıp kalmasını ve bu bölgeden kurtarılmasını konu ediniyor.

Şimdiye kadar Batman: The Dark Knight, Inception ve Interstellar gibi ödüllü filmlerin yönetmenliğini yapan Christopher Nolan, Dunkrik filmiyle de aynı başarıyı yakalamak istiyor. 21 Temmuz 2017 tarihinde vizyona giren ve eleştirmenler tarafından olumlu yorumlar alan Dunkrik için ilgi oldukça büyük.

DUNKİRK FRAGMANI

DUNKİRK FİLM KONUSU

İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini belirleyen olaylardan olan Dunkrik Tahliyesi'ni konu edinen Dunkrik filmi, yüz binlerce İngiliz ve müttefik askerlerinin, düşman askerleri tarafından etrafının sarılması ile başlıyor.

Arkaları deniz olan bir yerde sıkışan askerler, düşman saldırısına karşı çaresiz bir durumda kalırlar. Başrollerinde Mark Rylance, Kenneth Branagh ve Tom Hardy'nin yer aldığı filmin kadrosunda ayrıca Jack Lowden, Aneurin Barnard ve ilk kez film deneyimini yaşacak olan Fionn Whitehead ile Harry Styles da yer alıyor. Filmi kendi senaryosundan uyarlayacak olan yönetmene yapımcılık koltuğunda da Emma Thomas eşlik ediyor.

DUNKİRK SİNEMA SEANSLARI

Merakla beklenen ve vizyona girdiğinden beri sinemalarda ilgiyle izlenen Dunkrik filmi için vatandaşlar merakla sinema seanslarını araştırıyor. Yurt genelinde başta büyük şehirler olmak üzere 21 Temmuz 2017 tarihinde sinemalarda vizyona giren Dunkrik, oldukça büyük ilgi görüyor.

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DUNKİRK OYUNCULARI

TOM HARDY

KENNETH BRANAGH

MARK RYLANCE

CİLLİAN MURPHY

HARRY STYLES

ANEURİN BARNARD

JACK LOWDEN

JAMES D'ARCY

BARRY KEOGHAN

Dunkrik

Dunkrik fragmanı

Dunkrik konusu

Dunkrik seansları