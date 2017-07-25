‘Dunkirk’ beklentileri aştı

İkinci Dünya Savaşı’nda İngilizlerin Dunkirk yenilgisinin ardından gerçekleştirdikleri Dunkirk tahliyesini konu alan “Dunkirk”, vizyona girdiği ilk hafta sonunda beklentileri aşarak ABD’de 50 milyon dolar, dünya çapında ise 105 milyon dolar gelir elde etti.

“Prestij”, “Başlangıç”, “Kara Şövalye Üçlemesi” gibi filmleriyle bilinen Christopher Nolan’ın yazıp yönettiği film, Alman ordusunun Dunkirk sahiline sıkıştırdığı İngiliz ve Fransız askerlerin gerçek öyküsünü ele alıyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, filmin gişe hasılatının, olumlu eleştirilerin yardımıyla daha da yükselmesi bekleniyor.