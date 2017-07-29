Picasso’nun seramikleri

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, dünyaca ünlü İspanyol sanatçı Pablo Picasso’nun (1881-1973) kil ve seramik eserleri gün ışığına çıkıyor. Efsanevi sanatçının İngiltere’nin York kentindeki Centre of Ceramic Art in York Art Gallery’de düzenlenen sergisine, İngiliz aktör Sir Richard Attenborough ev sahipliği yapıyor.

Anne ve babasının 1954’ten beri Picasso’nun eserlerini topladığını belirten Attenborough, “Picasso: Ceramics from the Attenborough Collection” (Picasso: Attenborough Koleksiyonu’ndan Seramikler) başlıklı serginin, kasıma kadar ziyarete açık kalacağını belirtti.

Picasso’nun doğduğu Malaga kenti, kil ve seramik konusunda köklü bir geleneğe sahip olmasıyla tanınıyor.

Çocuk yaşlardayken çömlek yapımını öğrenen Picasso, 65 yaşından sonra kil ve seramikle yeniden ilgilenmeye başlamış; testi, küp ve çömlek formunda birçok eser vermişti.