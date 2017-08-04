Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sinemaların ardından televizyonda yayınlanan “Kötü Kedi Şerafettin” filminin Türkçe’sini beğenmedi. RTÜK, Kanal D’de ekrana gelen filmin “Yayın kuruluşu Türkçe’nin özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez” hükmünü ihlal ettiğine karar vererek, söz konusu kanala idari para cezası kesti.

‘ÇOCUKLAR AÇISINDAN SAKINCALI’

RTÜK uzmanları tarafından hazırlanan raporda, kısaca Şero olarak da bilinen Kötü Kedi Şerafettin karakteriyle ilgili şöyle denildi: “Filmde kedi olan ancak insani özelliklere sahip karakter; asabi, küfürbaz, içki ve sigara düşkünü olarak yansıtılıyor.

Küfürlü konuşmaların çok olduğu filmde biplemeler, kesintiler yapılmış ancak küfürler yine de anlaşılır şekilde kalmış. Argo konuşmaların filmin geneline hakim olduğu tespit edildi. Rapor konusunu oluşturan film animasyon olması sebebiyle, çocuk ve genç izleyicilerin dikkatini çekerek izlemelerine neden olacağı açıktır.

Filmin yaz döneminde yayınlandığı, küçük izleyicilerin de ekran karşısında olabilecekleri değerlendirildi. Nitekim yetişkinlere yönelik hazırlanan yapımları çocuk ve genç izleyicilerin ebeveynleri ile ya da yalnız izledikleri biliniyor.

Filmin geneline hâkim olan argo konuşmaların, içki şişesi görüntülerinin gelişimini tamamlamamış bireyler açısından sakıncalı olduğu değerlendirildi.”