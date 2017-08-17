En pahalı ‘İncir Reçeli’

Gazete Habertürk'te yer alan Hayati Argan imzalı habere göre, İncir Reçeli sinema filminin senaristi ve yönetmeni Murat Aytaç Ağırlar, Turan Tökel’i 2010 yılında yapımcı olarak kadroya dahil etti. İddiaya göre Tökel, Ağırlar ile filmin çekim, yapım ve takip işleri için 50 bin liralık bütçeye anlaştı. Ayrıca Ağırlar’a filmin projesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 200 bin TL alabilmesi için kefil oldu, piyasadaki çevresinden yararlanabilmesini sağladı ve filmin televizyona satılması için bağlantılar kurdu. İncir Reçeli için 77 bin TL harcandı ancak yapım aşamasında Tökel ile Ağırlar anlaşamayarak yollarını ayırdı. 1 yıla yakın yapım aşamasında yer aldığı film için kendi cebinden 77 bin TL harcadığını iddia eden Tökel, başta anlaşmış olduğu 50 bin TL’yi de alamadı.

Tökel, İncir Reçeli filminin 2011 yılında vizyona girmesinin ardından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne giderek 125 bin TL’lik alacak davası açtı. Dava dilekçesinde davalı yönetmen ve senarist Ağırlar ile görüşmediği için kendisine ihtar çektiğini belirten Tökel, eline gelen diğer işleri de kabul etmemesi sebebiyle mağdur olduğunu belirtti. Ağırlar ise Kültür Bakanlığı’ndan 200 bin TL’lik destek fonunu aldıktan sonra ortak yapımcı arayışına girdiğini belirtti.

Filminin sinema gösteriminden kâr elde edilirse Tökel’in ödemiş olduğu para düşülerek aralarında paylaşacaklarına dair anlaşma yaptıklarını da vurguladı. Davacıyla 50 bin TL’ye anlaşmadıklarını söyleyen Ağırlar, Tökel’in 77 bin TL harcadı- ğına dair iddiaları da kabul etmedi. Filmin maliyetinin 750 bin TL’yi geçti- ğini belirten Ağırlar, Tökel’in de filmin zararına katlanma zorunluluğu olduğunu ileri sürdü.

SESAM: KÂR ETTİLER

Mahkemeye sunulan Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SESAM) raporuna göre, film giderinin takriben 1 milyon 6 bin 640 TL, gelirin 1 milyon 421 bin 500 TL olduğu belirtilerek 414 bin 860 TL kâr edildiği kaydedildi. Mahkeme, Ağırlar’ı yaklaşık 85 bin TL tazminata mahkûm etti.