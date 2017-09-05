Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, İngiliz pop yıldızı Adele’in (29) beyazperdede görünmeye hazırlandığı iddia edildi.

İngiliz The Sun Gazetesi’nin haberine göre Hollywood yapımcıları, ilk kez 1968’de çekilen “Nancy” filminin yeni adaptasyonunda oynaması için albümleri 10 milyonlarca satan İngiliz şarkıcıya teklif götürdü.

Charles Dickens’ın Oliver Twist romanındaki bir fahişe karakterinden esinlenen Nancy’nin ilk filminde Ron Moody başrolü üstlenmişti.

Kabul ederse bu Adele’in ilk oyunculuk deneyimi olacak. Adele bir süre önce konser turnesi yapmayacağını açıklamıştı. Oyuncu teklif hakkında henüz bir açıklama yapmadı.