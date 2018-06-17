Kuşadası'nda kaldığı sitenin havuzuna girip, boğulma tehlikesi geçiren 26 yaşındaki mühendis, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Kuşadası-Söke karayolu üzerindeki bir sitenin havuzuna giren metalürji mühendisi Arslan Doğan boğulma tehlikesi geçirdi. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 26 yaşındaki mühendis, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arslan Doğan’ın Mustafa Kemal Üniversitesi Metalürji Mühendisliği bölümü mezunu olduğu ve bir yıl önce evlendiği öğrenildi.

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