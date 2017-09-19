İŞ-YAŞAM

Larry Ellison'un sıra dışı hayat hikayesi ve yaşam tarzı

19 Eylül 2017 Salı, 15:41:50 HABERTURK.COM

Forbes 2017 milyarderler listesine 52 milyar dolar servetiyle 7. sırada giren Oracle'ın kurucusu Larry Ellison şu an yaklaşık 60 milyar doların üzerinde oturuyor ve bu serveti sıfırdan yaptı. Evlatlık olan Ellison, zekasını ve uyanıklığını kullanarak kazandığını paraları, zor geçen çocukluğu ve gençliğine nazire yaparcasına hiç çekinmeden her türlü lükse harcıyor ve çok renkli bir hayat sürüyor

  • 1 Larry Ellison'un sıra dışı hayat hikayesi ve yaşam tarzı
    1 | 56

    73 yaşındaki Larry Ellison yaklaşık 60 milyar dolar serveti ve renkli kişiliğiyle bilinen, kendi çabasıyla milyarder olmuş bir işadamı. ABD istihbaratı CIA'e yaptığı bir projeyle iş dünyasına ilk adımı atmıştı.

  • 2 Larry Ellison'un sıra dışı hayat hikayesi ve yaşam tarzı
    2 | 56

    Sertifikalı bir pilot olan Larry Ellison boş zamanlarında uçak kullanmak gibi zevkleriyle öne çıkıyor. Hatta 2 adet Sovyet yapımı Mikoyan MiG-29 jeti bulunuyor.

  • 3 Larry Ellison'un sıra dışı hayat hikayesi ve yaşam tarzı
    3 | 56

    Son dönemde Hawaii'de gayrımenkul yatırımlarıyla dikkati çeken ünlü milyarder burada 400 adet sahipsiz kedinin bulunduğu bir barınağın da tüm giderlerini karşılıyor.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Larry Ellison'un sıra dışı hayat hikayesi ve yaşam tarzı
    4 | 56

    Servetini yazılım firması olan Oracle sayesinde kazanan Larry Ellison ilginç bir hayat hikayesine sahip ve iğneleyici demeçleri, parasını harcama biçimiyle de manşetleri süslüyor. İşte ünlü milyarderin az bilinen yaşamı ve ilginç alışkanlıkları.

  • 5 Larry Ellison'un sıra dışı hayat hikayesi ve yaşam tarzı
    5 | 56

    Larry Ellison bekâr bir anne olan Florance Spellman'ın oğlu olarak 1944 yılında New York'un Bronx semtinde dünyaya geldi.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000