Lucas Lima'nın menajeri Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı

Skorer'in haberine göre; Lucas Lima için menajerinden sürpriz bir açıklama geldi. Transfer döneminde Fenerbahçe'nin uzun bir süre gündemine meşgul eden yıldız oyuncu Lucas Lima için temsilcilerinden Riccardo Badia çok önemli açıklamalarda bulundu.

Inter'in de Lima'yı izlediğini söyleyen Badia, ''Lucas'ı Inter de rakip ediyor. Roma, Manchester United ve Barcelona'nın da ilgisi var. Ancak oyuncum kendisini daha çok Serie A'ya hazır hissediyor'' dedi.

Çizme basınına bir röportaj veren Badia ''Lucas'ın sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor. Birkaç yıldır Avrupa'nın önemli kulüpleri onu takip ediyor. Crystal Palace 15, Fenerbahçe ise 20 milyon euro'luk tekliflerde bulundu ancak garip bir şekilde Santos bunları reddetti'' ifadelerini kullandı.

Bu sezon Santos formasıyla 24 resmi maçta 1 gol, 9 asist yapan Lucas Lima'nın sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor.