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Janet Jackson 5 yıllık evliliğini noktaladı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:28:44

  • 1 Janet Jackson 5 yıllık evliliğini noktaladı
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    ‘Pop’un Kralı’ olarak kabul edilen ve 2009 yılında ölen Michael Jackson’ın şarkıcı olan kız kardeşi Janet Jackson’ın, 2012 yılında evlendiği Katarlı milyarder işadamı Wissam Al Mana’dan boşandığı öne sürüldü.

  • 2 Janet Jackson 5 yıllık evliliğini noktaladı
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    İngiliz Daily Mail Gazetesi’ne konuşan Jackson’a yakın bir kaynak, “Ne yazık ki Janet ve Wissam, işlerin yürümediğine karar verip yollarını ayırdı. İkisi de meşgul insanlar fakat ayrı da olsalar iyi bir ebeveyn olmak için çok uğraşıyorlar” dedi.

  • 3 Janet Jackson 5 yıllık evliliğini noktaladı
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    Al Mana ile evlendikten sonra İslam dinini seçen 50 yaşındaki Jackson, hamilelik döneminde tesettürlü olarak kameralara yansımış, ocak ayının başında ise Eissa adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirmişti.

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