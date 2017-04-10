Janet Jackson 5 yıllık evliliğini noktaladı

2 | 11

İngiliz Daily Mail Gazetesi’ne konuşan Jackson’a yakın bir kaynak, “Ne yazık ki Janet ve Wissam, işlerin yürümediğine karar verip yollarını ayırdı. İkisi de meşgul insanlar fakat ayrı da olsalar iyi bir ebeveyn olmak için çok uğraşıyorlar” dedi.