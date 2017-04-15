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Jennifer Garner ve Ben Affleck
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Jennifer Garner ve Ben Affleck boşanıyor

Bir yıl önce boşanacaklarını açıklayan Jennifer Garner ve Ben Affleck çifti resmen boşanma davası açtı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 00:01:35 Güncelleme: 00:02:38

Jennifer Garner ve Ben Affleck çifti, mahkemeye boşanma dilekçesi verdi.

Ünlü çift, boşanacaklarını duyurduktan bir yıl sonra ilk resmi adımı atmış oldu.

İkili, şiddetli geçimsizlik ve yaşları 5 ile 11 arasında değişen üç çocuğunun velayeti için Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne başvurdu.

10 yıllık evli olan çift, Haziran 2015’te ayrılacaklarını duyurmuş, “Birbirimizi sevmeye ve arkadaş kalmaya, çocuklarımıza ebeveynlik yapmaya devam edeceğiz. Bu mesele, özel aile meselesi olarak kalacak” açıklamasını yapmıştı.

İki ünlü oyuncu 2003 yılında, süper kahramanları canlandırdıkları ‘Daredevil’ filminin çekimleri esnasında tanıştı.

Oscar ödüllü oyuncu Affleck, geçen ay alkol bağımlılığı tedavisi gördüğünü açıklamıştı.

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