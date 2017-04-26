DÜNYADAN
26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Jonathan Demme
DÜNYADAN

Oscar ödüllü yönetmen Jonathan Demme hayatını kaybetti

73 yaşındaki ünlü yönetmenin ölüm nedeninin yemek borusu kanseri olduğu açıklandı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 20:10:08 Güncelleme: 20:11:36 AA

"Kuzuların Sessizliği" filminin oscar ödüllü yönetmeni Jonathan Demme yaşamını yitirdi.

Ünlü yönetmenin menajeri Annalee Paulo, 73 yaşındaki Demme'nin yemek borusu kanseri nedeniyle oluşan implikasyonlar sonucu New York'ta hayatını kaybettiğini belirtti.

Demme, 1991 yılında gösterime giren ve başrollerinde Anthony Hopkins ve Jodie Foster'ın yer aldığı "Kuzuların Sessizliği" filminin yönetmeniydi. Demme bu filmle en iyi yönetmen dalında oscar ödülüne uzanmıştı.

Jonathan Demme, başrolünü Tom Hanks ve Denzel Washington'ın oynadığı "Philadelphia" filminin de yönetmenliğini yapmış, Tom Hanks bu filmdeki performansıyla oscar ödülü kazanmıştı.

Ünlü yönetmen son olarak geçen yıl "Justin Timberlake and the Tennessee Kids" adlı belgesel filmini yönetmişti.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Selena Gomez saçlarını kestirip paylaştı
DÜNYADAN

Saçlarını kısacık kestirdi
Kim Kardashian'ın doğal pozları olay oldu
DÜNYADAN

Onu hiç böyle görmediniz
40 yaş ve üzeri en güzel ünlü kadınlar
DÜNYADAN

40 yaş ve üzeri en güzel ünlü kadınlar
Cara Delevingne'in son hali görenleri şaşırttı
DÜNYADAN

Son hali görenleri şaşırttı
Kim Kardashian Meksika'da
DÜNYADAN

Meksika kaçamağı
Vin Diesel: The Rock’ı dövebilirim
DÜNYADAN

‘The Rock’ı dövebilirim’
Elton John'a "ölümcül bakteri" teşhisi
DÜNYADAN

Ünlü sanatçıya "ölümcül bakteri" teşhisi
Mert Alaş'ın olay yaratan Instagram paylaşımları
DÜNYADAN

Doğum gününü böyle kutladı!
YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET ‘ÖLDÜĞÜME KİMSE İNANMIYOR’
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL GÖRENLER TANIYAMADI
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI PENGUEN’İN ÖLÜMÜ!
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK YENİ SOSYALLEŞME BİÇİMİ: TAZİYE
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN ÇOCUKLARIN RUHSAL KANATLARINI KIRMAMAK
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN ESKİDEN ‘EV ALMA KOMŞU AL’ DERDİK, PEKİ...
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR ‘DIŞ SAHA’ GERİLİMİ
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA KIRILAN TIRNAKLARA AVOKADOLU REÇETE
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ İSTANBUL OTELLERİ GÖZÜNÜ ŞEHRE DİKTİ
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL FESTİVALİN ARDINDAN
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS KENDİNİ SEVEN OMEGA ALSIN
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN KOMEDİ DÜKKANI TALK SHOW OLUYOR
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 İkisini de Sevdim oyuncu kadrosu
  • 2 Zühre, Seyit'i kurtarabilecek mi?
  • 3 Korludağ’da sırlar gün yüzüne çıkıyor!
  • 4 Hilal, Leon'u kurtarabilecek mi?
  • 5 Yeni Gelin 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
  • 6 Diriliş Ertuğrul'a bir hafta ara